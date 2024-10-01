Сегодня 03:41 «Яндекс Такси» и его замашки монополиста. Может ли ФАС повлиять на ситуацию? Экономист Корнеев: закон установил жесткие меры, таксисты уходят в тень 0 0 0 Фото: Global Look Press Общество

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В конце прошлого года ФАС признала «Яндекс Такси» доминирующим агрегатором на рынке России. Служба без оглядки на отсутствующих конкурентов устанавливает цены и диктует условия. В последнее время участились жалобы на водителей сервиса — их поведение порой выходит за рамки не только разумного, но и законного. 360.ru собрал самые вопиющие нарушения таксистов и поговорил с экспертами о том, как можно решить ситуацию с агрегатором-монополистом.

«Яндекс Такси» и его прегрешения Цена смартфона влияет на стоимость поездки? В феврале 2022 года Молодежный парламент при Госдуме задался вопросом, почему цена поездки на одинаковое расстояние разная в зависимости от смартфона. Чем дороже телефон, тем выше цена поездки. Роскомнадзор признал, что такая проблема существует, но пока не приступил к ее решению. В сервисе «Яндекс Такси» ответили, что система учитывает ряд факторов: количество свободных машин рядом, загруженность дорог, протяженность поездки и так далее. Модель смартфона или уровень заряда телефона на это не влияют.

Фото: РИА «Новости»

Утечка данных В январе 2023 года в Сеть утекли фрагменты программного кода некоторых сервисов «Яндекса». В компании отметили, что в открытом доступе оказались старые данные, которые не несут угрозы безопасности пользователей. В обнародованных фрагментах проверка обнаружила данные водителей такси, а также приоритетную поддержку для отдельных групп пользователей. В «Яндексе» пообещали исправить ситуацию и устранить нарушения.

Фото: РИА «Новости»

Озабоченные водители «Яндекс Такси» В декабре 2023 года в городе Тосно Ленинградской области водитель «Яндекс Такси» приставал к 16-летней девушке. Он хотел изнасиловать несовершеннолетнюю. Подозреваемого задержали, им оказался 31-летний мигрант, сообщили «Известия». Аналогичная история произошла в Санкт-Петербурге в сентябре 2024 года. Водитель «Яндекс Такси» увез 16-летнюю девочку в неизвестном направлении и надругался над ней. Издание сообщило, что подозреваемым оказался 36-летний мигрант, официально безработный и не имеющий регистрации в России.

Фото: РИА «Новости»

«Яндекс Такси» и ДТП В декабре 2023 года в центре Москвы автомобиль «Яндекс Такси» врезался в стену и загорелся. Видеозапись опубликовали в «Известиях». В результате столкновения сильно выгорела передняя часть машины. В конце августа 2024 года водитель «Яндекс Такси» протаранил автомобиль сына известного криминального авторитета на Каширском шоссе. Очевидцы сообщили РЕН ТВ, что таксист не раз нарушил правила и в итоге вылетел на встречку. Водителя второго автомобиля спасли подушки безопасности, таксист и его пассажирка попали в больницу. В сентябре 2024 года такси «раздавило» мотоцикл в Москве. Мотоцикл Honda оказался под автомобилем «Яндекс Такси». Причины столкновения неизвестны. В ДТП никто серьезно не пострадал.

Фото: РИА «Новости»

Массовые списания В 2020 году житель Челябинска «совершил» поездку на «Яндекс Такси» до Волгограда за три минуты, за что пассажир оставил водителю хорошие «чаевые». Челябинец недосчитался на карте восьми тысяч рублей. В «Яндекс Такси» это списание объяснили мошенническими действиями, однако не смогли объяснить, как «злоумышленники» получили доступ к их сервису. В сентябре 2024 года «Яндекс Такси» списал с клиентов за несуществующие поездки тысячи рублей. Одна из потерпевших рассказала, как пять часов наблюдала, как агрегатор списывает с карты по 307 рублей, пока на счету не оказалось минус 17 тысяч рублей. При этом женщина не заказывала такси. И такой случай не единичный. Деньги снимали даже с замороженных карт и заблокированных счетов.

Фото: РИА «Новости»

Пострадавшие от незаконных списаний поделились в соцсетях похожими историями. Кто-то потерял 26 тысяч рублей, а кто-то — 108 тысяч. «Яндекс» отказался компенсировать потери клиентов. На запрос редакции в компании не ответили. После огласки в СМИ в PR-отделе компании заявили, что «Яндекс Такси» списал деньги из-за технических неполадок. Все ошибочно списанные средства вернули в полном объеме. «Яндекс» также не чурается списывать повторно средства за подписки. Сильнее всего сбой в работе сервиса ударил по кредиткам, которые система увела в минус. При этом «Яндекс» может списать средства даже с непривязанной карты. Эта функция прописана в соглашении, на которое пользователи соглашаются не глядя. «Яндекс» может списать задолженность за якобы приостановленный сервис с новой карты, если на ней есть вся требуемая сумма. Также компания возобновляет подписки давно забытых учетных записей по привязанному номеру телефона.

Фото: РИА «Новости»

Скандал с флагом В июне 2024 года разразился скандал с флагом России. Компания «Яндекс Такси» запретила использовать триколор в салоне такси, приравняв его к рекламе. «Четырнадцатого мая 2024 года одному из водителей, работающему в „Яндекс Такси“, поддержка агрегатора запретила использовать в салоне флаг России, аргументировав тем, что он не входит в список разрешенных предметов для демонстрации в автомобилях», — сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова, которая направила запрос генпрокурору с просьбой проверить агрегатора на соответствие российскому законодательству. Филатова отметила, что флаг России относится к государственной символике Российской Федерации и охраняется законом. Согласно рекламной политике «Яндекс Такси», изображения государственной символики запрещены.

Фото: Freepik

«Яндекс Такси» и ФАС Федеральная антимонопольная служба признала «Яндекс Такси» доминирующим сервисом в сфере такси. При этом ФАС заявила, что злоупотребление доминирующим положением — повод для принятия мер антимонопольного реагирования. В феврале 2024 года у антимонопольной службы появились замечания к алгоритму ценообразования «Яндекс Такси». За 2023 год в ФАС поступило более 300 жалоб на сервис — люди жаловались на стоимость поездок и блокировки. ФАС в марте начала диалог с «Яндекс» по тарифам такси. Если стороны не смогут найти адекватного решения, то ФАС примет меры антимонопольного реагирования. «Привет от монополии» Монополия «Яндекса» в отрасли такси очевидна, рассказал 360.ru начальник управления анализа защищенности компании «Визум» Александр Алексеев. Он отметил, что такая ситуация особенно характерна для столичного региона, в других субъектах «отчаянно держатся локальные или совсем небольшие федеральные бренды перевозчиков».

Играть на одном поле с «Яндексом» могут только конкуренты такого же уровня. Александр Алексеев Начальник управления анализа защищенности компании «Визум»

В качестве примера он привел маркетплейсы, которые не позволили «Яндексу» монополизировать рынок электронной коммерции. «Например, многие сервисы Сбера уже зашли на территорию, где до того полновластно царил „Яндекс“. И, возможно, через какие-нибудь полгода мы будем заказывать Сбер-такси», — отметил Алексеев. При этом эксперт отметил, что остается открытым вопрос кадров в сфере такси. Отрасль, которую сейчас представляет «Яндекс» и его партнеры-перевозчики, требует снижение входного порога. А это означает, что водителями такси преимущественно будут работать мигранты.

Фото: РИА «Новости»

Алексеев добавил, что новые нормативы и правила ведут к повышению цен, а не только к удобству и безопасности. «Хочешь, чтобы тебя вез высокопрофессиональный водитель, а страховка, случись что, была высокая? Придется за это заплатить. Впрочем, мы видим, что цена растет все равно. И это, как раз, „привет“ от монополии», — подчеркнул собеседник издания. Эксперт отметил, что «электронный» рынок такси возник относительно недавно, и пока ни законодатели, ни сама отрасль не понимают, как его регулировать. Алексеев выразил надежду, что в скором времени «правила игры» установят, а к тому моменту «подтянутся» конкуренты «Яндекс Такси». Эксперт считает, что такая прибыльная бизнес-ниша непременно привлечет другие компании, и тогда появится настоящая конкуренция.

Фото: РИА «Новости»

«А по поводу проверок и излишнего регулирования, государство осторожничает правильно. Любое резкое вмешательство в новые рынки и отрасли может привести к совершенно неожиданным сбоям. Но то, что сложившийся рынок такси будет отрегулирован в ближайшие годы, несомненно», — уверен эксперт.

Мораторий на проверку бизнеса отменили весной, напомнил собеседник 360.ru, доктор бизнес-администрирования, экономист Валерий Корнеев. «Яндекс Такси» и другие агрегаторы такси попали в ловушку закона № 580-ФЗ, введенного год назад. Он значительно усложнил систему постановки в реестр таксистов — самозанятых или индивидуальных предпринимателей. «Там на самом деле введены достаточно драконовские меры: ежедневно надо проходить медосмотр, техосмотр. Если машина личная ваша и не соответствует цвету, надо либо перекрасить, либо обклеить в другой цвет пленкой, чтобы она соответствовала цвету. Есть другие нюансы, которые физически невыполнимы», — рассказал Корнеев.

Интересно Закон № 580-ФЗ Одно из главных изменений нового закона — таксисты смогут работать максимум по 12 часов в сутки, а в неделю можно будет трудиться не больше 40 часов. К работе не допускаются лиц, имеющие непогашенную или неснятую судимость, в также если водителя лишали прав или арестовывали за нарушение правил ПДД более одного раза в год. Управлять транспортом не разрешается таксистам с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение ПДД. Водители должны иметь разрешение на работу в такси, для этого нужно собрать пакет документов: медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для управления автомобилем, права категории В и водительский стаж от трех лет, справку об отсутствии судимости, выписку из реестра такси. Работнику такси необходимо пройти две аттестации. Первая на знание действий в случае чрезвычайной ситуации. Вторая — на знание важных объектов городской инфраструктуры. Таксисты должны проходить медицинский осмотр и заполнять путевой лист перед сменой. ИП и самозанятые водители берут данные расходы на себя. Закон № 580-ФЗ Одно из главных изменений нового закона — таксисты смогут работать максимум по 12 часов в сутки, а в неделю можно будет трудиться не больше 40 часов. К работе не допускаются лиц, имеющие непогашенную или неснятую судимость, в также если водителя лишали прав или арестовывали за нарушение правил ПДД более одного раза в год. Управлять транспортом не разрешается таксистам с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение ПДД. Водители должны иметь разрешение на работу в такси, для этого нужно собрать пакет документов: медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для управления автомобилем, права категории В и водительский стаж от трех лет, справку об отсутствии судимости, выписку из реестра такси. Работнику такси необходимо пройти две аттестации. Первая на знание действий в случае чрезвычайной ситуации. Вторая — на знание важных объектов городской инфраструктуры. Таксисты должны проходить медицинский осмотр и заполнять путевой лист перед сменой. ИП и самозанятые водители берут данные расходы на себя.

Он отметил, что если в Москве эти требования еще как-то можно выполнить, то в других регионах это сделать практически невозможно. «Не секрет, что количество таксистов, которые находятся в легальном поле, резко сокращаются. Они уходят в мессенджеры», — заявил экономист. Каждый день сотни тысяч поездок осуществляются через чаты, минуя агрегаторов — частники не состоят ни в каких реестрах, не платят налоги. Таким образом люди пытаются решить проблему, возникшую с принятием закона, жесткие требования которого закрыли им путь в легальный бизнес. «Количество таксистов уменьшается, цены растут, люди недовольны. Вот такая получилась коллизия из-за этого закона. Для Москвы он нормальный, для остальной страны он закрывает путь для легализации тем людям, которые хотят заниматься бизнесом, хотят платить налоги и не хотят быть вне закона», — подытожил Корнеев.