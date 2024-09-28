Пользователи пожаловались на массовые повторные списания «Яндексом» за подписки
«Яндекс» провел массовые повторные списания с привязанных карт пользователей
Массовые списания с банковских карт начались у пользователей «Яндекса». Об этом 360.ru сообщили клиенты сервиса, которые столкнулись с внезапной пропажей средств.
Владелец дебетовой карты сообщил, что за ночь «Яндекс» провел около 200 транзакций по 200 рублей каждая. Но сильнее всего сбой ударил по владельцам кредитных карт, которые система «Яндекса» увела в минус.
Жалобы на списания сервиса в интернете ходят давно. При этом компания научилась собирать информацию о пользователях и снимать деньги даже с непривязанных карт.
Для примера: если клиент больше не хочет пользоваться «Яндекс Плюс» и не хранит на привязанной к нему карте средства, то при оплате «Яндекс Такси» новой картой компания спишет оттуда деньги за все время подписки.
Интересно
Также «Яндекс» возобновляет подписки давно забытых учетных записей по привязанному номеру телефона. Узнать об этом можно в поддержке.
Но проще всего не допускать неожиданных списаний, если отключить подписку на услуги через меню «Управление», либо там же отказаться от части платных опций.
В августе 2020 года житель Челябинска обнаружил на карте нехватку восьми тысяч рублей. Списание произошло, якобы за поездку в «Яндекс Такси» за поездку по Волгограду.
Судя по скринам отчетов сервиса, от одного города до другого машина проехала за три минуты, а «благодарный пассажир» оставил скоростному водителю хорошие чаевые.
В пресс-службе компании заявили, что деньги списали мошенники, и пообещали вернуть клиенту средства. Каким образом злоумышленники получили доступ к их системе, в «Яндексе» не уточнили.