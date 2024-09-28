Пользователи пожаловались на массовые повторные списания «Яндексом» за подписки

Массовые списания с банковских карт начались у пользователей «Яндекса». Об этом 360.ru сообщили клиенты сервиса, которые столкнулись с внезапной пропажей средств.

Владелец дебетовой карты сообщил, что за ночь «Яндекс» провел около 200 транзакций по 200 рублей каждая. Но сильнее всего сбой ударил по владельцам кредитных карт, которые система «Яндекса» увела в минус.

Жалобы на списания сервиса в интернете ходят давно. При этом компания научилась собирать информацию о пользователях и снимать деньги даже с непривязанных карт.

Для примера: если клиент больше не хочет пользоваться «Яндекс Плюс» и не хранит на привязанной к нему карте средства, то при оплате «Яндекс Такси» новой картой компания спишет оттуда деньги за все время подписки.