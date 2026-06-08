Ягоды как шанс заработать: в Подмосковье стартует сезон сбора клубники, малины и голубики
Фермерские хозяйства и агропредприятия Московской области традиционно открывают сезонные вакансии — жители региона этим летом смогут не только запастись свежими ягодами, но и заработать на их сборе. Подробности — в материале 360.ru.
Где в Подмосковье ждут работников для сбора ягод
Совхоз имени Ленина — одно из самых известных мест для сезонной подработки. Каждый год в период созревания клубники сюда приезжают жители Москвы и Подмосковья. Традиционно предприятие организует доставку работников на поля и предлагает разные варианты участия в уборке урожая, сообщило Regions.
Еще одним популярным направлением являются ягодные хозяйства Шаховской. Здесь в промышленных масштабах выращивают клубнику, голубику и другие ягоды.
Ранее питомник в деревне Филенино приглашал на сбор голубики всех желающих старше 18 лет. Работы начинались в июле и продолжались до конца лета. Местные жители ожидают, что в 2026 году набор сотрудников начнутся по привычному графику.
Сезонные вакансии часто появляются в хозяйствах Дмитровского, Клину и других округах Подмосковья — там выращивают клубнику, малину, яблоки и другие фрукты и ягоды.
Какой заработок на сборе урожая
Сумма заработка зависит от конкретного хозяйства, урожайности и системы оплаты. Некоторые работодатели используют сдельную схему. В целом по Московской области оплата за сбор ягод составляет от 50 до 100 рублей за килограмм.
В отдельных хозяйствах сборщики могут получить до нескольких тысяч рублей в день. Средний доход на ягодных плантациях достигает 75-85 тысяч рублей в месяц, согласно данным кадровых сервисов.
Порой предприятия предлагают нестандартные условия. Например, в качестве вознаграждения выдают часть собранного урожая. Такой формат наиболее популярен на клубничных плантациях.
Отдых на природе
Формат самосбора в последние годы набирает популярность в Подмосковье. Некоторые фермеры разрешают самостоятельно собирать ягоды для себя по более низкой цене по сравнению с магазинами.
Такие предложения можно встретить в Клину, Дмитровском и других округах. Для жителей это возможность совместить приятное с полезным — отдых на свежем воздухе с работой, а для кого-то — получить дополнительный заработок.
При благоприятных погодных условиях урожай ягод в этом году обещает быть хорошим, а спрос на сезонных работников — высоким.