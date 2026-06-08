Ягоды как шанс заработать: в Подмосковье стартует сезон сбора клубники, малины и голубики

Фермерские хозяйства и агропредприятия Московской области традиционно открывают сезонные вакансии — жители региона этим летом смогут не только запастись свежими ягодами, но и заработать на их сборе. Подробности — в материале 360.ru.

Где в Подмосковье ждут работников для сбора ягод

Совхоз имени Ленина — одно из самых известных мест для сезонной подработки. Каждый год в период созревания клубники сюда приезжают жители Москвы и Подмосковья. Традиционно предприятие организует доставку работников на поля и предлагает разные варианты участия в уборке урожая, сообщило Regions.

Еще одним популярным направлением являются ягодные хозяйства Шаховской. Здесь в промышленных масштабах выращивают клубнику, голубику и другие ягоды.

Ранее питомник в деревне Филенино приглашал на сбор голубики всех желающих старше 18 лет. Работы начинались в июле и продолжались до конца лета. Местные жители ожидают, что в 2026 году набор сотрудников начнутся по привычному графику.

Сезонные вакансии часто появляются в хозяйствах Дмитровского, Клину и других округах Подмосковья — там выращивают клубнику, малину, яблоки и другие фрукты и ягоды.