«Я знаю, что уже не вернусь». Последние сообщения пассажиров, успевших попрощаться с близкими

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне в ночь на 30 января. Оба воздушных судна рухнули в реку, погибли 67 человек. Муж одной из пассажирок лайнера показал свою переписку с женой перед ее гибелью. Истории людей, успевших сказать своим родным прощальные слова, вспомнил 360.ru.

«Я просто молюсь» Одна из пассажирок лайнера отправила мужу сообщение перед крушением, написав, что они скоро встретятся. Хамаад Раза рассказал журналистам, что его сообщения супруге не были доставлены и он заподозрил неладное. Чуть позже он узнал об авиакатастрофе в Вашингтоне и гибели жены, писал американский телеканал WUSA9. «Я просто молюсь, чтобы кто-то вытащил ее из реки прямо сейчас. Она написала мне, что они приземлятся через 20 минут», — сказал убитый горем мужчина.

Фото: РИА «Новости»

Бывшие российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова перед крушением признались в любви своему сыну Максиму и поздравили с победой на чемпионате США по фигурному катанию, опубликовав пост в соцсетях. Это не единственные истории, когда пассажиры отправляли своим близким сообщения, чтобы успеть проститься. «Папа, не волнуйся, у меня спасжилет» Весной 2014 года у юго-западного побережья Южной Кореи затонул паром «Севоль», погибли 304 человека. На судне находились учащиеся и учителя старшей школы «Данвон». Позже расследование показало, что паром эксплуатировался более 20 лет и должен был отправиться в утиль, но вышел в рейс, причем перегруженным примерно в три раза.

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Пассажиры успели отправить близким прощальные сообщения, но больше всех людей шокировало послание одной из школьниц отцу, которая пыталась его успокоить, хотя жить ей оставалось считанные минуты. «Папа, не волнуйся, на мне спасательный жилет, и я с девочками. Мы внутри корабля, в коридоре. Корабль слишком наклонился. Тут слишком много народу», — написал ребенок. «Я знаю, что уже не вернусь» Осенью 2014 года российский авиалайнер рухнул на Синайский полуостров, возвращаясь из египетского города Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека, в числе которых находились победительница конкурса «Миссис Псков-2014» Екатерина Мурашова и ее мать Ирина Пикалева.

Фото: РИА «Новости»

Перед гибелью она отправила подруге странное сообщение, словно предчувствуя скорую гибель. «Я знаю, что уже не вернусь», — говорилось в нем. «Я люблю тебя» Весной 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

В катастрофе погиб 41 человек, в числе которых оказался бортпроводник Максим Моисеев. Он до последнего выводил людей из огня, но сам не сумел спастись. Ему было 22 года.

«Я люблю тебя», — успел он написать любимой перед гибелью. «Такая работа» В начале 2024 года украинские боевики сбили самолет Ил-76, перевозивший военнопленных, над Белгородской областью. Экипаж не стал катапультироваться, пожертвовав собой. Они увели самолет подальше от жилых домов. Погибший при крушении бортмеханик Сергей Житенев перед вылетом сообщил жене, что вылетает в Белгород. «Такая работа», — написал он. Как позже призналась его вдова, ей показалось, что муж испытывал чувство вины, что выбирал работу, а не семью. У Житнева остался маленький ребенок.