Избавление от грехов и гадания. Священник ответил на стыдные вопросы о Крещении
Православные отметят 19 января Крещение Господне. Церковный праздник сопоставим по значимости с Пасхой и Рождеством Христовым. Руководитель пресс-службы Кузбасской епархии священник Вячеслав Ланский ответил вопросы, которые стыдно задать.
Купание в проруби смывает грехи?
Ланской в разговоре с Ura.ru отметил, что обряд купания в проруби является народной традицией, а не религиозным обрядом. По словам священника, в богослужебном уставе в праздник Богоявления прописано освящение воды, но умалчивается о купаниях.
Поэтому в купании могут участвовать все, в том числе и неверующие. При этом он подчеркнул, что погружение в ледяную прорубь не несет духовного смысла, но может помочь преодолеть страхи, укрепить волю, и в будущем избегать грехов.
Традицию многих людей окунуться в прорубь именно в ночь с 18 на 19 января. Ланский объяснил это тем, что именно в это время священники освящают водоемы.
«Полагаю, что в большинстве случаев ночная природа купаний имеет именно такое, рациональное объяснения: купание в иордани имеет смысл после её освящения духовенством», — объяснил собеседник издания.
Зачем освящают воду?
Также на Крещение происходит освящение воды в храмах. За святой водой можно отправляться 18 января, после утренней службы, и 19 января. Ланский напомнил, что чин великого освящения происходит лишь два раза в году: в Крещенский Сочельник и в праздник Крещения господня.
«Крещенская вода — святыня. Священные предметы помогают человеку прикоснуться к Божьей благодати, укрепить свои духовные силы, наполнить привычные пространства принципиально иным содержанием», — отметил он.
Ланский подчеркнул, что в Крещенский Сочельник, за день до Крещения нужно поститься как православным, так и неверующим. А вот на само Крещение священник советует после посещения храма встретиться с родными и накрыть праздничный стол.
В Крещенскую ночь можно гадать?
Он посоветовал отказаться от гаданий в ночь на Крещение, ведь они имеют последствия на духовном уровне, исправить которые очень непросто и трудозатратно.
Ланский напомнил, что вне зависимости от внешних обстоятельств человек должен сам выстраивать свое отношение с богом, окружающим миром и самим собой.
Священник указал на то, как важно правильно провести праздник еще до Крещения. Прежде всего нужно простить все обиды и недопонимания. А также делиться праздничным настроением с окружающими людьми и проявлять милосердие к нуждающимся.