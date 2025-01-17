Избавление от грехов и гадания. Священник ответил на стыдные вопросы о Крещении

Православные отметят 19 января Крещение Господне. Церковный праздник сопоставим по значимости с Пасхой и Рождеством Христовым. Руководитель пресс-службы Кузбасской епархии священник Вячеслав Ланский ответил вопросы, которые стыдно задать.

Купание в проруби смывает грехи?

Ланской в разговоре с Ura.ru отметил, что обряд купания в проруби является народной традицией, а не религиозным обрядом. По словам священника, в богослужебном уставе в праздник Богоявления прописано освящение воды, но умалчивается о купаниях.

Поэтому в купании могут участвовать все, в том числе и неверующие. При этом он подчеркнул, что погружение в ледяную прорубь не несет духовного смысла, но может помочь преодолеть страхи, укрепить волю, и в будущем избегать грехов.

Традицию многих людей окунуться в прорубь именно в ночь с 18 на 19 января. Ланский объяснил это тем, что именно в это время священники освящают водоемы.