Сегодня 19:19 Борьба с мошенниками, ИИ и безопасность сделок. Иван Гуз — о развитии «Авито» Управляющий партнер «Авито» Иван Гуз: ИИ помогает бороться с мошенничеством 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Платформа «Авито» эволюционировала из доски объявлений в сервис, позволяющий полностью проводить сделки. О том, как пользователям компании помогает искусственный интеллект и какие еще возможности станут доступны вскоре, рассказал управляющий партнер «Авито» Иван Гуз в беседе с 360.ru на полях ПМЭФ-2025.

Как ИИ помогает искать объявления На сегодняшний день «Авито» не обойтись без искусственного интеллекта. На платформу ежедневно приходят 20 миллионов продавцов и 28 миллионов посетителей, желающих что-то посмотреть и купить. Найти друг друга им помогают сложные алгоритмы. «Многие из вас знают, что в „Авито“ есть замечательная лента рекомендаций. Когда вы начинаете что-то смотреть, дальше она вся под вас персонализируется. В этом тоже много различных алгоритмов искусственного интеллекта. Больше половины реально контактов между покупателем и продавцами как раз происходит из этой ленты рекомендаций», — сказал Гуз. Также возможности ИИ применяют в системе модерации. На ресурс попадает так много объявлений, что просмотр всех их людьми невозможен, поэтому их тоже отслеживают алгоритмы. На 99% это автоматический процесс. Современные технологии помогают и при поиске вещи. Например, если пользователь ищет майку с изображением черепа, а продавец не написал в объявлении о том, что такой декор есть на вещи, ИИ все равно проанализирует объявление и предложит его потенциальному покупателю.

Фото: РИА «Новости»

Не менее важным направлением, где применяется искусственный интеллект, является борьба с мошенничеством. С его помощью даже можно отследить, что меняется паттерн поведения аккаунта, а это может говорить о том, что доступ к профилю получило другое лицо. Также ИИ борется против накрутки отзывов, определяя, настоящий ли человек написал его или злоумышленник. Безопасность сделок За последние несколько лет платформа значительно продвинулась в направлении обеспечения безопасности, эволюционировав из доски объявлений в формат полноценного сервиса, где можно полностью проводить сделку. В частности, заработала такая услуга как «Авито Доставка». «Если раньше вы напрямую встречались с кем-то или вынуждены были верить человеку, который находится в другом городе и уверяет, что перечислит деньги или сделает отправку товара, то сейчас все это возможно через „Авито Доставку“. Очень классный сервис, им ежедневно пользуются полмиллиона людей», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Гуз пояснил, что сервис решает проблему так называемой безопасной сделкой, поскольку деньги покупателя замораживаются на безопасном счету платформы до сигнала от транспортной компании о том, что товар получили. Другим примером стало бронирование в онлайн-аренде жилья, работающая по схожему принципу. Средства также первоначально замораживаются. К тому же, функционирует календарь бронирования, исключающий, что кто-то другой сможет занять выбранное жилье. Цели, к которым идет «Авито» По словам управляющего партнера «Авито», платформа старается сделать так, чтобы пользователям предоставлялся конечный сервис, но не напрямую, а помогая различным предпринимателям развивать свой бизнес.

Фото: РИА «Новости»

«Мы действительно хотим стать платформой, которая участвует в сделке и осуществляет некоторый арбитраж на тему качества услуг. Это реально работает, при участии в транзакции мы собираем лучшую обратную связь от всех участников сделки», — отметил Гуз. Это помогает становиться лучше и продавцам, в итоге понимающим, что при плохом качестве оказания услуги они не смогут продолжать работать. Сейчас компания занимается развитием сервиса «Авито-работа», который позволит выходить людям в различные смены напрямую через платформу. «Одну кнопочку нажал, и можно, соответственно, выйти в смену. В авто мы постепенно тоже идем через некоторые сервисы для подбора автомобиля», — заключил собеседник 360.ru.