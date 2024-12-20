Ипотеку под 6% оставят. Как еще Путин предложил поддерживать семьи с детьми
На заседании Госсовета президент России Владимир Путин назвал фундаментальным смыслом поддержки семей продолжение рода и многонационального народа страны. Главное из заявлений российского лидера — в материале 360.ru.
Путин подчеркнул, что у темы поддержки и защиты семьи, ее ценностей, престижа и статуса непреходящий характер.
«Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед, при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере», — сказал он.
На что еще обратил внимание президент
- Работу по сохранению и развитию семейных традиций и ценностей, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям. Они должны стать примером успеха и большого общественного признания.
- Семья должна занимать ведущие позиции в государственной политике. Только тогда мы сможем выйти на успешное решение демографических проблем, создать такие условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей.
- Сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. Эту негативную ситуацию мы обязаны переломить. На это направлены новые национальные проекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь». Их реализацию начнут в 2025 году.
- Большая семья, в которой растет много детей, — это и есть, и должен быть образ будущего России.
Как будут реализовывать меры по поддержке многодетных
- Реализация мер по решению насущных проблем многодетных семей — в компетенции субъектов Федерации. Далеко не везде их осуществляют в полном объеме. Решение таких вопросов — среди важнейших приоритетов совместной работы правительства.
- Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня».
- Ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет.
- Для семей с небольшими доходами с прошлого года действует единое пособие. Мера действенная. Нужно повысить для таких семей доступность социального контракта и не учитывать при его предоставлении единого пособия.
- Нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, выработать дальнейшие меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости. Одна из них — материнский капитал. Нужно и дальше его совершенствовать.
Как помочь семьям с разным уровнем дохода
- Нужно всесторонне проанализировать эффективность пилотного проекта по повышению рождаемости. Он реализуется в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях. Важно понять, какие перспективы у данного проекта.
- Необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны.
- Ряд компаний выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. Сегодня такая единовременная выплата уже освобождается от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов, однако лишь в размере до 50 тысяч рублей. Нужно увеличить эту сумму до одного миллиона.
- Наряду с выплатами стоит использовать и другие меры поддержки: дополнительные выходные дни, путевки, различные меры поощрения семей с детьми. В ряде регионов такие подходы бизнеса уже стали практикой. Нужно, безусловно, их активно масштабировать.
- При разработке нацпроектов в каждом из них должны быть мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей с детьми. Необходимо, чтобы со следующего года эти подходы активно внедряли в жизнь.
- Ключевая задача — сохранение и укрепление здоровья взрослых и детей, всех поколений семьи. Здесь важная роль принадлежит профилактическому направлению, особенно ранней диагностике и своевременному лечению нарушений репродуктивного здоровья, в том числе у детей — причем и у девочек, и у мальчиков.
- Стремление молодых родителей к раннему рождению детей нужно обязательно поддерживать, уделять особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов и колледжей. В качестве первоочередной меры — повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума.
- Семейная ипотека под 6% должна остаться. Нужно разрешить семьям приобретать жилье по льготной ставке и на вторичном рынке.