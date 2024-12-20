Ипотеку под 6% оставят. Как еще Путин предложил поддерживать семьи с детьми

Фото: РИА «Новости»

На заседании Госсовета президент России Владимир Путин назвал фундаментальным смыслом поддержки семей продолжение рода и многонационального народа страны. Главное из заявлений российского лидера — в материале 360.ru.

Путин подчеркнул, что у темы поддержки и защиты семьи, ее ценностей, престижа и статуса непреходящий характер.

«Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед, при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере», — сказал он.

На что еще обратил внимание президент

Фото: Pxhere

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