Ипотеку под 6% оставят. Как еще Путин предложил поддерживать семьи с детьми

Нужно всесторонне проанализировать эффективность пилотного проекта по повышению рождаемости. Он реализуется в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях. Важно понять, какие перспективы у данного проекта.

Необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны.

Ряд компаний выплачивают сотрудникам при рождении ребенка корпоративный семейный капитал. Сегодня такая единовременная выплата уже освобождается от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов, однако лишь в размере до 50 тысяч рублей. Нужно увеличить эту сумму до одного миллиона.

Наряду с выплатами стоит использовать и другие меры поддержки: дополнительные выходные дни, путевки, различные меры поощрения семей с детьми. В ряде регионов такие подходы бизнеса уже стали практикой. Нужно, безусловно, их активно масштабировать.

При разработке нацпроектов в каждом из них должны быть мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей с детьми. Необходимо, чтобы со следующего года эти подходы активно внедряли в жизнь.

Ключевая задача — сохранение и укрепление здоровья взрослых и детей, всех поколений семьи. Здесь важная роль принадлежит профилактическому направлению, особенно ранней диагностике и своевременному лечению нарушений репродуктивного здоровья, в том числе у детей — причем и у девочек, и у мальчиков.

Стремление молодых родителей к раннему рождению детей нужно обязательно поддерживать, уделять особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов и колледжей. В качестве первоочередной меры — повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума.