Сумма единого пособия в России в 2025 году превысит 17 тысяч рублей

Глава Минтруда Котяков объявил о повышении единого пособия до 17 тысяч рублей

Индексацию единого пособия проведут в России с 1 января 2025 года. После повышения на 14,8% средняя сумма превысит 17 тысяч рублей. С таким заявлением на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Трансляцию заседания ведет пресс-служба Кремля.

Министр пояснил что изменение размера выплаты связано с пересмотром прожиточного минимума.

«Единое пособие получает каждый третий ребенок. С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%, в среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч рублей», — заявил Котяков.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии 360.ru назвал недостаточным размер единого пособия.

Она подчеркнула, что для расчета суммы необходимо закладывать полтора минимальных прожиточных минимума, а не один, как это делается сейчас. Останина подчеркнула, что ее комитет ведет переговоры с правительством для решения этого вопроса.