Инвестпроекты и перспективные разработки регионов России представят на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году вновь развернется масштабная выставочная зона. Свои достижения, инвестиционные проекты и перспективные разработки представят более 20 российских регионов, федеральные ведомства, институты развития и общественные организации.

Экспозиции охватят широкий круг направлений — от промышленности, науки и высоких технологий до туризма, логистики, креативных индустрий и молодежного предпринимательства.

Участники форума смогут ознакомиться с ключевыми проектами субъектов страны, оценить потенциал региональных экономик и узнать о новых возможностях для инвестиций. Каждый стенд получит собственную концепцию, отражающую особенности территории и ее приоритеты развития.

Так, Астраханская область сделает акцент на рыбохозяйственном комплексе региона, представив на стенде живых представителей местной аквакультуры. Донецкая Народная Республика познакомит инвесторов с экономическим потенциалом через интерактивную мультимедийную платформу, а Калужская область продемонстрирует проекты, которые формируют экономику будущего благодаря работе ученых, инженеров, врачей и промышленников.

Краснодарский край представит себя как один из главных центров российского виноделия, Ленинградская область сделает ставку на сочетание комфортной среды для жизни и широких возможностей для трудоустройства, а объединенный стенд регионов Сибири «Большая Сибирь» покажет масштабные проекты, влияющие на развитие не только округа, но и всей страны.

Министерство науки и высшего образования России подготовит экспозицию под названием «Лаборатория будущего», посвященную внедрению научных разработок в реальный сектор экономики. Отдельную площадку традиционно организует Генеральная прокуратура, где представители бизнеса смогут получить консультации по вопросам взаимодействия с надзорными органами.

Впервые на форуме представят крупный девелоперский проект Sea Breeze, основанный Эмином Агаларовым. Экспозиция познакомит гостей с концепцией современного города-курорта на побережье Каспийского моря, объединяющего жилую, туристическую и деловую инфраструктуру. Сегодня проект охватывает территорию площадью около 750 гектаров и считается одним из крупнейших примеров комплексного освоения прибрежных территорий региона.

Новгородская область посвятит стенд современному переосмыслению исторических символов региона, Республика Башкортостан представит масштабное шоу о культуре, промышленности, образовании и инвестициях, а центральным элементом экспозиции Дагестана станут орлиные крылья как символ единства народов России.

На площадке Росмолодежи представят продукцию молодых предпринимателей из различных регионов страны. Рязанская область расскажет о создании филиала Национального центра «Россия», который станет первым подобным учреждением в Центральном федеральном округе.

Смоленская область продемонстрирует разработки в сфере беспилотных технологий и современные решения индустрии лазертага, а Тверская область предложит посетителям создать памятную открытку с собственным портретом на фоне достопримечательностей региона.

Свои экономические и инвестиционные возможности также покажут Удмуртия, Луганская Народная Республика, Вологодская, Самарская и Челябинская области. Гости смогут познакомиться как с промышленными и технологическими проектами, так и с гастрономическими брендами регионов.

В частности, на стенде ЛНР представят продукцию местных производителей, а Самарская область объединит технологичные решения с гастрономическим пространством, где будут представлены региональные продукты и инновационные разработки.

Традиционно выставочная программа ПМЭФ станет не только витриной достижений российских регионов, но и площадкой для переговоров, подписания соглашений и презентации инициатив, направленных на развитие экономики, поддержку предпринимательства и укрепление технологического суверенитета страны.

Организатором форума выступает фонд «Росконгресс» — крупнейший российский институт развития в сфере проведения международных и общероссийских деловых мероприятий. Созданный в 2007 году по решению президента России, фонд занимается продвижением инвестиционных проектов, развитием международного сотрудничества и формированием экспертной повестки в области экономики.

Ежегодно мероприятия Росконгресса объединяют участников более чем из 200 стран и территорий мира и служат одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных вопросов развития России и мировой экономики.