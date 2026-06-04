Инвестиции и турпоток. Ксения Шойгу — о пользе веломарафона «Россия» для регионов

Веломарафон «Россия», который в этом году впервые пройдет по городам Золотого кольца, позволит привлечь поток туристов в те регионы, где проведут спортивное событие. Об этом 360.ru сообщила глава Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига героев», гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» Ксения Шойгу на полях ПМЭФ-2026.

Например, расположенный в Московской области Сергиев Посад, который и сейчас считается популярным среди туристов местом, после веломарафона может стать еще более востребованным для путешественников.

По словам собеседницы 360.ru, перспективы увеличения туристического потока неоднократно подтверждались международным опытом: так происходило с Берлинским, Парижским, Бостонским марафонами.

«Большое количество инвестиций приходит, если мероприятие долго находится на одной локации. Эффект станет заметен не сразу, однако очевидно, что для третичного сектора экономики любое спортивное событие с большой численностью участников будет позитивно отражаться на финансовом балансе. И конечно, будет польза для частного предпринимательства», — отметила Шойгу.

Спортивные мероприятия — далеко не единственный способ привлечь внимание путешественников. Ксения Шойгу занимается развитием проекта «Остров фортов» в Кронштадте, за который губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил ей знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Проект представляет собой музейно-исторический парк, в котором предусмотрено все необходимое для комфортного времяпрепровождения гостей.