Инвестиции и турпоток. Ксения Шойгу — о пользе веломарафона «Россия» для регионов
Глава «Лиги героев» Шойгу: веломарафон «Россия» привлечет туристов в регионы
Веломарафон «Россия», который в этом году впервые пройдет по городам Золотого кольца, позволит привлечь поток туристов в те регионы, где проведут спортивное событие. Об этом 360.ru сообщила глава Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига героев», гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» Ксения Шойгу на полях ПМЭФ-2026.
Например, расположенный в Московской области Сергиев Посад, который и сейчас считается популярным среди туристов местом, после веломарафона может стать еще более востребованным для путешественников.
По словам собеседницы 360.ru, перспективы увеличения туристического потока неоднократно подтверждались международным опытом: так происходило с Берлинским, Парижским, Бостонским марафонами.
«Большое количество инвестиций приходит, если мероприятие долго находится на одной локации. Эффект станет заметен не сразу, однако очевидно, что для третичного сектора экономики любое спортивное событие с большой численностью участников будет позитивно отражаться на финансовом балансе. И конечно, будет польза для частного предпринимательства», — отметила Шойгу.
Спортивные мероприятия — далеко не единственный способ привлечь внимание путешественников. Ксения Шойгу занимается развитием проекта «Остров фортов» в Кронштадте, за который губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил ей знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».
Проект представляет собой музейно-исторический парк, в котором предусмотрено все необходимое для комфортного времяпрепровождения гостей.
Когда я впервые побывала в Кронштадте, то поняла, что великолепно отреставрированный Никольский Морской собор — жемчужина города и, безусловно, привлекает туристов. Но если ты захочешь где-то перекусить или переночевать, то этой возможности просто не будет.
Кластер «Остров фортов» позволил устранить этот барьер, и показатели выросли с 1,9 миллиона до пяти миллионов человек ежегодно. Собеседница 360.ru добавила, что в этом году завершаются строительно-монтажные работы по всем фортам.
«У каждого из них есть не только музейная часть, но и коммерческая, чтобы это было не в ущерб государству и не было необходимости направлять лишние деньги на эксплуатационные расходы», — заключила Шойгу.