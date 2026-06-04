«Территория разрядки». Глава «Лиги героев» Шойгу — о роли спорта на фоне геополитики
Глава «Лиги героев» Шойгу: полумарафон «Забег.РФ» прошел в 38 странах мира
Вне зависимости от того, какая геополитическая ситуация наблюдается в экономике или общемировом новостном фоне, спорт остается для людей территорией разрядки, особенно массовый. Об этом 360.ru рассказала глава Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига героев», гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» Ксения Шойгу на полях ПМЭФ-2026.
В нынешнем году полумарафон «Забег.РФ», оргкомитет которого возглавляет Шойгу, проходил в 38 странах мира, помимо России. В нем участвовала Бразилия, Китай, Египет и множество других государств.
«Мы получаем замечательные отзывы. Я очень рада, что в этом году забег в режиме онлайн прошел в Италии, и наши коллеги согласились провести это мероприятие. Участвовали и Латинская Америка, и Юго-Восточная Азия, и Занзибар. География прирастает год от года», — подчеркнула она.
В России удалось побить рекорд по общей численности участников: на старт вышли около 230 тысяч человек. Москва совместно с Московской областью тоже превысили показатели: в регионе стартовали почти 55 тысяч человек.
Моя личная гордость: вместе с дочкой пробежали один километр. Это был первый старт. Я уверена, что ей запомнится: в детский сад она три дня ходила с медалью и рассказывала о том, что пробежала.
Шойгу призвала приучать детей к спорту с малого возраста. Направления могут быть самые разные. Например, вскоре россиянам представят новый проект: веломарафон «Россия» впервые пройдет по городам Золотого кольца.
«Закончим мы Московской областью и Москвой. Это будет общий велопробег, общая дистанция, которую пройдут все участники. Локации будут прирастать. На этом мероприятии мы в совокупности ожидаем 35 тысяч человек», — сказала собеседница 360.ru.
Помимо марафона, планируется провести велопарад и семейные спортивные фестивали. По словам Ксении, формат отличается тем, что развивает одновременно и туризм, и спорт, и культуру. Участвовать в событии смогут не только профессионалы, но и все желающие.