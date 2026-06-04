«Территория разрядки». Глава «Лиги героев» Шойгу — о роли спорта на фоне геополитики

Вне зависимости от того, какая геополитическая ситуация наблюдается в экономике или общемировом новостном фоне, спорт остается для людей территорией разрядки, особенно массовый. Об этом 360.ru рассказала глава Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига героев», гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» Ксения Шойгу на полях ПМЭФ-2026.

В нынешнем году полумарафон «Забег.РФ», оргкомитет которого возглавляет Шойгу, проходил в 38 странах мира, помимо России. В нем участвовала Бразилия, Китай, Египет и множество других государств.

«Мы получаем замечательные отзывы. Я очень рада, что в этом году забег в режиме онлайн прошел в Италии, и наши коллеги согласились провести это мероприятие. Участвовали и Латинская Америка, и Юго-Восточная Азия, и Занзибар. География прирастает год от года», — подчеркнула она.

В России удалось побить рекорд по общей численности участников: на старт вышли около 230 тысяч человек. Москва совместно с Московской областью тоже превысили показатели: в регионе стартовали почти 55 тысяч человек.