Не успели мы отойти от истории в ростовском СИЗО, где заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН и почему-то решили сопроводить свои действия исламистскими лозунгами и флагом ИГИЛ*. Теперь двойной теракт в Дагестане. Минимум 19 погибших, из которых двое — священник и охранник православного храма. Еще 15 жертв — силовики. И двое гражданских.

Как и в случае с захватом СИЗО, и с терактом в «Крокусе», слышим одну и ту же мантру — что террористами руководили извне, что они купились на провокации и стали жертвами чужой злой воли. Однако это похоже на самоуспокоение, желание закрыть глаза на огромную проблему: Россия выпестовала в своих границах самодостаточный ваххабизм, приверженцы которого вполне могут дойти до идей теракта собственным умом.

Когда семья — ячейка ваххабизма Двое террористов, как выяснили СМИ, сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, это Адиль и Магомед Омаровы. Еще один участник атаки — Абдусамад Амадзиев, племянник этого чиновника. Между прочим, другой сын Омарова, не участвовавший в теракте, руководитель детско-юношеского футбола Федерации футбола Республики Дагестан Мурад Омаров. Четвертый террорист, Гаджимурад Кагиров, — племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева, а также боец клуба Хабиба Нурмагамедова Eagles FC и выпускник школы MMA Нурмагомедова-отца. Кагиров тоже из Сергокалинского района. Пятый террорист, Али Закаригаев, был членом партии «Справедливая Россия — За Правду» и даже когда-то возглавлял Сергокалинскую ячейку.

О чем это говорит? А о том, что мы имеем институционализированный ваххабизм. Чиновник Магомед Омаров признался, что несколько лет был в курсе, что его два сына — ваххабиты. Но в ФСБ не сдавал. Baza со ссылкой на следствие подтверждает предположение о том, что все эти граждане могли дойти до идей терроризма собственным умом. По данным Telegram-канала, пока у следователей основная версия о том, что в Дагестане случилось выступление отдельной спящей ячейки, а Омаровы никак не были связаны с террористическими организациями. Сами дошли до идеи иджтихадии, понимаете, своим умом! Иджтихадия в ваххабизме трактуется как мученическая смерть во имя ислама. Хотя, вообще-то, иджтихад — богословское усердие, направленное на изучение и трактование исламских книг, принципов, правовых основ ислама. Богослов, занимающийся иджтихадом, называется муджтахидом.

Фото: Злоумышленники напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Стоп-кадр с видео, предоставленного Национальным антитеррористическим комитетом / РИА «Новости»

Через тайгу — к джихаду и моджахедам Ничего эти слова не напоминают? Я скажу: «джихад» и «моджахед». Их-то люди старше 30 лет в России хорошо знают. Откуда? Ваххабиты принесли. Откуда в России ваххабиты? Если кратко, то приехали.

Ваххабизм заезжал в Россию с начала 90-х. Первой волной имамов-ваххабитов были бежавшие из Таджикистана от «вовчиков». Помните их гражданскую войну? «Вовчики» против «юрчиков». «Вовчиками» называли ваххабитов.

Тогда вдруг бывший советский Таджикистан наполнился спустившимися с гор бородачами, которым на центральных городских площадях выдавали автоматы. Бородачей в те годы быстро обработали афганские имамы. А уж кто их надоумил прийти в Таджикистан из страны, фактически занятой американцами, — тут одни догадки. Но в гражданской войне «вовчики» проиграли. И что сделали многие религиозные фанатики, попав в опалу новой власти? Они поехали в Россию! Нигде и никто их не контролировал, переселение из Таджикистана шло свободно.

Фото: Florian Bachmeier/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Новая волна ваххабитов-проповедников пришла с чеченскими войнами. Тогда в республику въехало множество арабских боевиков и проповедников, началось «изучение Корана». Чеченцам и ингушам объясняли, что моджахед — это не богослов, а смертник, что джихад — не богословское усердие, а смерть в теракте. Все это пошло потом по России. В частности, салафиты (общее определение течений радикального ислама) бежали из Чечни в Казахстан вместе с боевиками. Там они укреплялись в Западном и Северном Казахстане. Другим поставщиком исламизма для Казахстана и России стала Ферганская долина, где к середине 1990-х расцвели десятки джамаатов, основанных воевавшими на стороне «Талибана»* мусульманами и даже самими талибами. Они тоже поехали к нам.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua / Global Look Press

К середине 2000-х в граничащих с Уралом и Сибирью районах Казахстана образовались десятки больших салафитских ячеек — джамаатов. В салафизм обращались целыми деревнями. Вовсю шла миграция ваххабитов обратно в Россию, но уже через Сибирь. В моей родной Тюменской области появились множественные салафитские организации. Регион, наравне с Курганской областью, стал проходным двором для радикалов ислама. Итог: к примеру, в 2004 году в Тобольске раскрыли едва ли не самую большую в мире ячейку экстремистской террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* — почти 200 человек.

Не экстремисты, а узники совести? К концу 2000-х в Тюменской области большинство имамов были радикалами из Средней Азии. Я даже встречала мнение, что к 2012 году салафитские имамы заняли все мечети в Тюмени. Что делало государство?

Ваххабитские организации вносили в список террористов, их постоянно раскрывали, поклонников сажали. При этом из Средней Азии продолжался бесконтрольный поток миграции, которая приносила с собой радикальный ислам: к нам ехали как его проповедники, так и прихожане. Я сама наблюдала в той же Тюмени, как в нескольких мечетях потихоньку менялся состав прихожан: вместо татар начинали ходить мигранты из Средней Азии.

Очевидное шло об руку с невероятным. С одной стороны громили джамааты и ячейки в мечетях, с другой, к примеру, радикальные имамы усаживались в мечетях с поддержки не только Духовного управления мусульман, но и администрации, которая оплачивала семинары для повышения квалификации сельских имамов. В той же Тюмени деньги на это выделял в 2000-е комитет по делам национальностей. На бюджетные средства татарских имамов переучивали арабы и выходцы из Средней Азии. Для этих имамов Россия активно импортировала прихожан: открытые границы, благоприятные условия для мигрантов из Средней Азии, лояльность к исламизму сделали Россию желанным местом жительства для радикалов из бывших советских стран.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

К началу 2010-х Киргизия, Узбекистан и Таджикистан уже открыли борьбу с салафитами и любым радикализмом. К примеру, запретили никабы. В Узбекистане появилась «полиция бород» — за ношение ваххабитской бороды штрафовали, бороду брили. Внешние признаки приверженности к какому-либо течению салафизма стали в этих странах порицаемы. И радикалы двинули к нам: 2010-е годы — расцвет терпимости к радикальному исламу в России. По ТВ шли передачи о том, что все религии равны. О свободе вероисповедания. Правозащитные организации выступали не только за разрешение никабов чуть ли не со школы, но и в защиту тех же «хизбов». И это делали не какие-нибудь мутные организации тех же бородачей — системной защитой ваххабитов в России занимались либеральные светские организации, к примеру «Мемориал»**, центр «Сова»**. Защита шла со страниц официальной прессы.

Фото: City News Moskva / Global Look Press

Стань суперзвездой Именно из Дагестана радикальный ислам стал проникать в нашу массовую культуру. Появился культ бойцов MMA. Хабиб Нурмагомедов стал суперзвездой, которую чествовали на центральных телеканалах. При этом человек отказывался поднимать российский флаг, даже выходил на бой с флагом Дагестана, он не скрывает своей принадлежности к радикальному исламу, попадал в скандалы с публичной поддержкой околоигиловских фондов.

Нурмагомедов породил целое явление — исламистов MMA, которое, уже через массовую культуру, сделало еще один шаг в сторону легализации радикального ислама. Кстати, эти клубы давно перестали быть чисто кавказскими: сегодня в MMA идут, к примеру, таджики. Те самые бородачи, которые едут из Таджикистана, потому что там любым проявлениям салафизма дают бой, устраиваются в России и становятся звездами MMA.

Если хотите знать, в Таджикистане эти клубы давно под контролем, как и салафитские проповедники. Там быстро увидели связь между пропагандирующим дикое насилие ваххабизмом и боями без правил. Что, думаете, среди русских мужиков (80% с лишним мужского населения страны) не нашлось бы звезд MMA? Да нет, просто у нас нет культа насилия. А у тех, кто обращается к радикальному исламу, он есть. У нас будто бы этого не понимают. Хотя иные бойцы уже чуть ли не прямым текстом говорят, что скоро нас будут резать как свиней.

Сегодня все СМИ следят, что скажет Нурмагомедов о вчерашних терактах. Но он высказался очень вяло. «Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел». Комментарий по поводу двойного теракта, в котором участвовал ученик его отца и член его клуба MMA, житель ОАЭ Хабиб Нурмагомедов дал в запрещенной соцсети. Между прочим, в целом известные бойцы MMA в Дагестане сейчас молчат. Вероятно, у них по поводу терактов другое мнение. Или очень сложное.

Фото: City News Moskva / Global Look Press

Сами с усами. И бородами Мы получили полностью институционализированный вахаббизм. Его идеологам в течение почти трех десятилетий дозволялось спокойно въезжать в Россию. Питательную базу, аудиторию для радикальных имамов Россия не только пестовала в своих регионах, на Кавказе, но и активно импортировала, предлагая здесь хорошие условия для мигрантов-радикалов, которых Средняя Азия из своих стран выдавливала. Увы, но сегодня в России ситуация с исламистами такова, что совершенно не нужно никаких англосаксам подносить спичку, дабы все это вспыхнуло, — сами справляются.

Да даже если и поднесли, что с того? Православные не идут резать за религию. И атеисты не идут. Даже башкиры не идут и татары. Между прочим, самые спокойные и защищенные в плане салафизма регионы России — традиционно мусульманские. В отличие от Северного Кавказа, те же башкиры и татары исповедуют ислам давно. Исламизация Дагестана завершилась в XVII веке, а Чечни — в XIX веке. Это, можно сказать, неофиты.

Среди народов России, которые исповедуют ислам с X века, радикальные его формы приживаются слабо, у них есть прививка от фанатизма.

На Кавказе ее по каким-то причинам нет или она не работает. Ситуацию усугубляет приезд радикалов из Средней Азии, куда их завезли через Афганистан. Двадцать лет назад они были на полулегальном положении, а сегодня у нас признаки радикального ислама легализованы на бытовом уровне. У нас появился импортированный из Средней Азии, выпестованный на Кавказе и де-факто легализованный собственный радикальный ислам. Исламский терроризм, очень похоже, стал теперь полностью внутренним продуктом.

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В России окрепли и расширились силы, которые могут обеспечить полный, так сказать, цикл производства террора: от радикального семейного быта, радикальных имамов до клубов по интересам. Раньше для того, чтобы получились террористы, нужны были идеологи-арабы, арабское оружие, арабские медиа, которые поддерживали террористов. Сегодня, чтобы в России вырос исламский террорист, не нужно никаких внешних факторов. Иностранные спецслужбы, кураторы, провокаторы и кто бы то ни был могут в своих интересах воспользоваться паникой и страхом в обществе и направить их в выгодное для себя русло. Но чтобы сегодня в России совершили исламистский теракт, никакая чужая рука не нужна: у нас теперь есть много людей, которые до теракта способны додуматься сами.

* Запрещенная в России террористическая организация ** Организация признана иноагентом