Индексация зарплат и пенсий в 2026 году: кому и насколько повысят выплаты

В следующем году в России произойдет очередная индексация пенсий и заработной платы. Кого она коснется, насколько и когда увеличатся выплаты — в материале 360.ru.

Пенсии

С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,6%. С 1 августа то же самое произойдет и с пенсиями работающих пенсионеров.

Это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и с учетом прогнозируемого роста зарплат, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Обычно в стране индексация пенсий происходит в два этапа: в феврале и апреле. С 2027 года ее станут проводить в прежнем режиме.

В 2026 году фиксированная часть пенсии вырастет почти до 9585 рублей, а стоимость пенсионного балла составит около 157 рублей. Таким образом, средний размер пенсии по старости к концу декабря должны увеличить до 27 117 рублей.