Индексация зарплат и пенсий в 2026 году: кому и насколько повысят выплаты
В следующем году в России произойдет очередная индексация пенсий и заработной платы. Кого она коснется, насколько и когда увеличатся выплаты — в материале 360.ru.
Пенсии
С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,6%. С 1 августа то же самое произойдет и с пенсиями работающих пенсионеров.
Это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и с учетом прогнозируемого роста зарплат, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обычно в стране индексация пенсий происходит в два этапа: в феврале и апреле. С 2027 года ее станут проводить в прежнем режиме.
В 2026 году фиксированная часть пенсии вырастет почти до 9585 рублей, а стоимость пенсионного балла составит около 157 рублей. Таким образом, средний размер пенсии по старости к концу декабря должны увеличить до 27 117 рублей.
Интересно
Также баллы называют индивидуальными пенсионными коэффициентами.
Их начисляют за каждый год работы.
Чем выше зарплата гражданина, тем больше баллов ему начислят, но не более 10 за каждые 12 месяцев трудовой деятельности. При расчете пенсии сумму складывают и умножают на установленную величину.
Узнать количество пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете портала госуслуг.
С 1 октября поднимут пенсии военным и бывшим силовикам. Пока неизвестно насколько, но в 2025-м их проиндексировали на 7,6%.
Зарплаты
В следующем году повысят зарплату бюджетников, которые попадают под майский указ президента. Это врачи, средний и младший медперсонал, учителя, преподаватели вузов, научные и социальные сотрудники.
Их заработная плата вырастет на 7,6% в 2026 году.
Другие выплаты
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,8%. Их получают ветераны, инвалиды, студенты, дети без кормильца, сироты, малочисленные народы Севера и люди со стажнем менее 15 лет.
То же самое коснется и материнского капитала — его тоже увеличат на 6,8%.
Прожиточный минимум и МРОТ
Минимальный размер оплаты труда также увеличится. В 2026-м он составит 27 093 рубля. Благодаря этому показателю повысят пособия и соцвыплаты, которые зависят от МРОТ.
Интересно
Также увеличат прожиточный минимум. В 2026-м он вырастет на 1,2 тысячи — до 18 939 рублей. К 2030 году его пообещали увеличить до 35 тысяч.