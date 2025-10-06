Импровизация или безопасность: сколько россиян используют надежные пароли?

«Одноклассники» провели опрос, чтобы определить, насколько россияне доверяют защищенности своих персональных данных в Сети, как часто обновляют пароли от учетных записей, применяют ли двухэтапную верификацию. Исследование организовали в сообществе «Все ОК!» в рамках «Марафона безопасности». В нем поучаствовали более 4000 респондентов из разных регионов страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Еще 26% используют памятные моменты вроде дат рождения или кличек домашних животных. Примерно 18% опрошенных пишут один проверенный пароль под разные сайты, а у 17% — индивидуальные пароли для каждого сервиса (например, сгенерированные через специальные сервисы).

При создании паролей россияне придерживаются различных правил: наибольшее число (37%) импровизирует, каждый раз придумывая новую комбинацию символов, букв и цифр.

Судя по результатам исследования, 20% россиян абсолютно уверены в безопасности своих личных данных в интернете, а 26% респондентов признали, что могли бы уделять больше внимания их защите.

У всех ли есть двухфакторная аутентификация?

Свыше половины респондентов (51%) заявили, что не обновляют свои пароли и поступают так лишь в исключительных ситуациях. Остальные меняют либо ежегодно, либо с периодичностью в несколько лет. Только 5% опрошенных корректируют их каждые несколько недель.

Что касается двухфакторной аутентификации, то 24% россиян или постоянно ей пользуются, или подключают для важных аккаунтов. Еще 46% респондентов признались, что не до конца разбираются в принципе ее работы, но хотят изучить вопрос.

Также 60% россиян отметили, что были свидетелями примеров интернет-мошенничества. Почти 30% заявили, что никогда не сталкивались с атаками злоумышленников и взломами учетных записей.

Больше всего люди боятся потерять аккаунт в социальных сетях, личные фото и документы, банковские карты. Еще 20% переживают за безопасность данных своих детей и пользователей старшего поколения.

Отвечая на вопрос о том, что россияне хотели бы узнать о безопасности в Сети, большая часть опрашиваемых выбрала тему распознавания мошенников. Также людей волнуют вопросы создания и хранения паролей и процедура подключения двухфакторной аутентификации.