Мингосуправления Подмосковья предостерегло от схемы обмана с рабочими чатами

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что потенциальную жертву добавляют в группу, где также состоят «начальник» и «коллеги».

Новоприбывшего просят как можно скорее обновить данные через бота, чтобы оформить премию или подтвердить пенсию. Для этого пользователя просят ввести личные данные и код из сообщения.

После этого мошенники сообщают жертве о том, что ее личный кабинет на сайте государственных услуг взломали и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет.

В ведомстве предупреждают, что чат выглядит правдоподобно — участники ведут активную переписку и даже присылают фотографии.

Жителей и гостей Московской области просят предупредить близких о новой схеме обмана.