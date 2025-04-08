Сегодня 17:51 Художница раскрыла правду о любителях фурри-контента 18+. Что это такое и законно ли? 0 0 0 Фото: Mike Schiller_Geisler-Fotopress / www.globallookpress.com Общество

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Полторы тысячи долларов — такую цену готовы заплатить за один рисунок с антропоморфным животным с рейтингом 18+ любители фурри-культуры. Да-да, она не только про пушистые хвосты, ушки и тематические фестивали. О том, какой бизнес можно построить на «пушистой эротике», в беседе с «Фонтанкой» раскрыла художница из Петербурга.

Популярные запросы и сложные фетиши Девушка, решившая рассказать о «пушистом порно», работает в этой сфере вот уже почти пять лет. По словам Светы (имя изменено — прим. ред.), главный заработок фурри -художников — это арты с одним или несколькими персонажами в стиле фурри. И да — это контент 18+. Рисуют их со всеми анатомическими подробностями. Количество одежды, позы, в которых персонажей изобразят, зависят от запросов заказчика и фантазии автора. Никаких других рамок нет. «Первые работы были тестовыми, я рисовала их без одежды или в купальниках, но назвать это эротическим контентом не поворачивается язык, потому что интимные места были прикрыты», — пояснила собеседница «Фонтанки».

Со временем рисунки у нее становились все более откровенными. Художница отметила, что значительная часть фурри-контента — это изображения персонажей-животных из детских мультиков. Большой популярностью пользуются, к примеру, эротические арты с кроликом Джуди Хопс и Ником Уайлдом из «Зверополиса».

Фото: p71/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Часто публикуют и изображения персонажей-лошадок My Little Pony или «Дружба — это чудо». Некоторые представители фурри-сообщества, кстати, уверены, что волк и заяц из знакомого всем мультика «Ну, погоди!» — тоже фурри. Но артов в полуобнаженном виде в Сети, к счастью, найти не удалось. Заработать на таком творчество можно вполне прилично, отметила Света. Все благодаря тому, что в отдельных сообществах в интернете популярность фурри-артов колоссальная. «Около 1000 долларов за персонажа или 1500 долларов за заказ — такие цены я видела у очень популярных фурри-художников. У меня спустя пять лет прайс-лист — от 50 до 200 долларов за заказ. Персонажи в среднем продаются за 50–80 долларов», — поделилась художница.

Работа над одним рисунком может занимать до 10 часов. Зависит от сложности. Полноценную работу за сутки сделать получается далеко не всегда. Как правило, процесс делят на несколько дней. Когда заказчик просит о каких-то сложных вещах, за каждую из них ему нужно доплатить по 15 долларов.

Фото: Sergei Bachlakov / www.globallookpress.com

К «сложным фетишам» Света отнесла беременных фурри, тентакли или гиперболизированные гениталии. Покупатели обычно не скупятся. Если просят вносить правки — без проблем отстегивают деньги и за них. Ничего предосудительного в этом художница не видит. Для нее они — «обычные люди с вот таким хобби». «Меня лично немного расстраивает, когда люди сравнивают их с зоофилами, потому что это совсем разные вещи. Фурри для меня — мифические персонажи наравне с эльфами и гоблинами. И я не воспринимаю моих заказчиков негативно, скорее наоборот. Я рада, что могу воплощать их идеи в жизнь, при этом получая удовольствие от рисования», — признается она. «Пушистая эротика» вне закона? С 1996 года в России действует 242-я статья УК о незаконных изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов. По второй части максимальный срок может достигать 15 лет. Подпадают ли под нее фурри-арты?

«Порнография — это демонстрация половых органов, мужских и женских. При этом женские обнаженная грудь или ягодицы порнографией считаться не будут, это классифицируется как эротика. За такой контент уголовная ответственность не предусмотрена», — пояснила адвокат Яна Корзинина.

Фото: РИА «Новости»

Детальное изображение полового акта также является порнографией, но вместе с тем изображения, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, а также использующиеся в медицинских или образовательных целях, под действие закона не подпадают. По словам Корзининой, в Сети свободно существует огромное количество фурри-артов до тех пор, пока на них не обращают внимание правоохранители.