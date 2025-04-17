Хостел, кинотеатр и молельная. Во что нелегалы превратили «баню» в Москве

На севере Москвы во время рейда сотрудники правоохранительных органов накрыли банный комплекс, в котором вместо парилок работал нелегальный хостел для мигрантов с молельной комнатой и даже кинотеатром. Подробности — в материале 360.ru.

На баню «Бодрость» давно жаловались местные жители, заметившие, что она стала пристанищем для мигрантов, сообщил РЕН ТВ. Проблемы с комплексом возникли два года назад, когда у него сменилось руководство.

С того момента основную часть «клиентов» бани составляли мигранты, работающие в такси. Далеко не все из них вели себя благопристойно.

«Они там ели, пили, извините, испражнялись во всех окрестностях, шумели, включали музыку и так далее. Потом у нас из школы туда дорога вглубь, туда дети ходят. Было очень небезопасно и очень неприятно», — рассказала местная жительница Ольга.

Проверка показала, что внутри комплекса действительно обустроили общежитие с двухъярусными кроватями, молельную комнату с религиозной литературой и зал для просмотра фильмов. Нагрянувшие с рейдом силовики задержали 59 иностранцев, среди которых оказались 25 нелегальных мигрантов из Киргизии.

Теперь им грозит выдворение из России, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.