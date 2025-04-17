Хостел, кинотеатр и молельная. Во что нелегалы превратили «баню» в Москве
На севере Москвы во время рейда сотрудники правоохранительных органов накрыли банный комплекс, в котором вместо парилок работал нелегальный хостел для мигрантов с молельной комнатой и даже кинотеатром. Подробности — в материале 360.ru.
На баню «Бодрость» давно жаловались местные жители, заметившие, что она стала пристанищем для мигрантов, сообщил РЕН ТВ. Проблемы с комплексом возникли два года назад, когда у него сменилось руководство.
С того момента основную часть «клиентов» бани составляли мигранты, работающие в такси. Далеко не все из них вели себя благопристойно.
«Они там ели, пили, извините, испражнялись во всех окрестностях, шумели, включали музыку и так далее. Потом у нас из школы туда дорога вглубь, туда дети ходят. Было очень небезопасно и очень неприятно», — рассказала местная жительница Ольга.
Проверка показала, что внутри комплекса действительно обустроили общежитие с двухъярусными кроватями, молельную комнату с религиозной литературой и зал для просмотра фильмов. Нагрянувшие с рейдом силовики задержали 59 иностранцев, среди которых оказались 25 нелегальных мигрантов из Киргизии.
Теперь им грозит выдворение из России, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Жители близлежащих домов вздохнули с облегчением, а вот депутата Кыргызской Республики Жанарбека Акаева работа российских силовиков возмутила. Он публично обвинил Россию в нарушении прав граждан Киргизии и применении к ним чрезмерной силы при задержании, однако предоставить доказательств своим словам не смог.
Раньше депутат, попытавшийся спровоцировать скандал, работал корреспондентом «Радио Свобода»*, признанного иноагентом и нежелательной организацией в России.
В полиции утверждения Акаева опровергли. Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин подчеркнул, что работу по пресечению незаконной миграции продолжат.
«Какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались. В настоящее время обращений граждан в территориальные органы не поступало. Мероприятие направлено на противодействие нелегальной миграции», — отметил Васенин.
По словам главы киргизской диаспоры Кубанычбека Осмонбекова, заявления Акаева и вызов российского посла в МИД Киргизии напоминают саботаж, устроенный специально накануне празднования Дня Победы и визита в Москву президента республики Садыра Жапарова.
«Не может быть такого, чтобы враги Российской Федерации и Кыргызской Республики спали спокойно в преддверии 9 Мая», — констатировал Осмонбеков.
* Внесено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.