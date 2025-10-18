Хоронили заживо и натравливали собак. Всплыли новые факты о зверствах фашистов в Константиновке
ФСБ рассекретила акты о зверствах нацистов в Константиновке в годы ВОВ
Экспертная комиссия Донецкого управления ФСБ обнародовала акты, описывающие зверства немецко-фашистских захватчиков против советских военнопленных и мирного населения. Свидетели сообщили о побоях, расстрелах и невыносимых условиях жизни в лагере в Константиновке.
Что известно о зверствах
Согласно документам, немцы во время Великой Отечественной войны оставили на территории химического завода массовые могилы, в которых покоятся порядка 7,8 тысячи человек.
Один из свидетелей рассказал, в каких нечеловеческих условиях нацисты содержали военнопленных. По его словам, страдающим от жажды людям не разрешали трогать даже грязный снег. Нарушителей избивали или расстреливали.
«Были случаи, когда живых людей хоронили, бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают», — рассказал другой рабочий.
Он отметил, что не поднимающихся больных в лагере считали трупами. Их выносили на мороз и клали в штабеля по 30-40 человек. Тела лежали до прихода коменданта, который списывал их и давал разрешение на похороны.
Видел я, как немцы обучают своих собак. Их тренировали на русских, собаки набрасывались на людей, обрывали на них одежду и сильно ранили.
Свидетель
Хоронили военнопленных в приспособленном бомбоубежище голыми и навалом. Трупы не засыпались до заполнения всей ямы, рассказал мужчина. Он признался, что видел, как немцы с собаками привели к яме трех русских, после чего расстреляли их и бросили в могилу.
Убивали даже за передачу еды
Рабочий завода рассказал, что военнопленные содержались в ужасных условиях и подвергались пыткам: питание было отвратительным, люди ходили грязные, а медицинская помощь не оказывалась.
«В лагере свирепствовали тиф и дизентерия, отчего умирали по несколько десятков человек», — подчеркнул он.
Пленных часто били палками, родственникам нельзя было ничего им передавать.
«За передачу пищи и воды люди избивались и убивались. При мне был случай, когда были убиты четыре девушки и четыре женщины за передачу еды», — сообщил рабочий.
В ФСБ опубликованные документы назвали прямым свидетельством геноцида. Ведомство обратило внимание на важность публикации этих материалов для сохранения исторической памяти и предупреждения любых попыток оправдать нацизм и его преступления.