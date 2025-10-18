Хоронили заживо и натравливали собак. Всплыли новые факты о зверствах фашистов в Константиновке

ФСБ рассекретила акты о зверствах нацистов в Константиновке в годы ВОВ

Экспертная комиссия Донецкого управления ФСБ обнародовала акты, описывающие зверства немецко-фашистских захватчиков против советских военнопленных и мирного населения. Свидетели сообщили о побоях, расстрелах и невыносимых условиях жизни в лагере в Константиновке.

Что известно о зверствах

Согласно документам, немцы во время Великой Отечественной войны оставили на территории химического завода массовые могилы, в которых покоятся порядка 7,8 тысячи человек.

Один из свидетелей рассказал, в каких нечеловеческих условиях нацисты содержали военнопленных. По его словам, страдающим от жажды людям не разрешали трогать даже грязный снег. Нарушителей избивали или расстреливали.

«Были случаи, когда живых людей хоронили, бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают», — рассказал другой рабочий.

Он отметил, что не поднимающихся больных в лагере считали трупами. Их выносили на мороз и клали в штабеля по 30-40 человек. Тела лежали до прихода коменданта, который списывал их и давал разрешение на похороны.

Видел я, как немцы обучают своих собак. Их тренировали на русских, собаки набрасывались на людей, обрывали на них одежду и сильно ранили.

Свидетель

Хоронили военнопленных в приспособленном бомбоубежище голыми и навалом. Трупы не засыпались до заполнения всей ямы, рассказал мужчина. Он признался, что видел, как немцы с собаками привели к яме трех русских, после чего расстреляли их и бросили в могилу.

Убивали даже за передачу еды

Рабочий завода рассказал, что военнопленные содержались в ужасных условиях и подвергались пыткам: питание было отвратительным, люди ходили грязные, а медицинская помощь не оказывалась.

«В лагере свирепствовали тиф и дизентерия, отчего умирали по несколько десятков человек», — подчеркнул он.

Пленных часто били палками, родственникам нельзя было ничего им передавать.

«За передачу пищи и воды люди избивались и убивались. При мне был случай, когда были убиты четыре девушки и четыре женщины за передачу еды», — сообщил рабочий.

В ФСБ опубликованные документы назвали прямым свидетельством геноцида. Ведомство обратило внимание на важность публикации этих материалов для сохранения исторической памяти и предупреждения любых попыток оправдать нацизм и его преступления.

