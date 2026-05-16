16 мая 2026 19:07 Хадж‑2026 из России: стоимость путевки и основные логистические сложности для паломников

В 2026 году хадж для мусульман начнется 25 мая, а его кульминация придется на 26-е число — День стояния на горе Арафат. Праздник Курбан-байрам мусульмане отметят 27 мая. В какую сумму россиянам обойдется паломничество и какие преграды придется преодолеть — в материале 360.ru.

Стоимость хаджа для россиян в 2026 году В 2026 году поездка к святыням ислама в Саудовскую Аравию в среднем обойдется верующим в 450 тысяч рублей, согласно данным Духовного управления мусульман (ДУМ) России. При этом стандартная путевка оценивается примерно в 350-400 тысяч рублей и выше. В Татарстане, ДНР и Крыму стоимость стартует от 450 тысяч рублей. На стоимость влияют следующие факторы: класс тура. Программы делятся на «эконом», «стандарт», «комфорт», «люкс». Чем выше уровень сервиса, тем дороже тур;

расположение отеля. Чем ближе гостиница к мечети Аль-Харам в Мекке и к Мечети Пророка в Медине, тем выше стоимость;

тип перелета. Прямой рейс обычно дороже, но удобнее. Рейсы с пересадкой могут удешевить стоимость, но увеличивают длительность пути;

продолжительность программы. Дополнительные дни проживания, питания и транспорта увеличивают стоимость;

включенные услуги. Питание, медицинское сопровождение, гид, экскурсии и другие бонусы повышают цену тура. В стоимость стандартной путевки обычно входят перелет, трансферы внутри Саудовской Аравии, проживание в гостиницах в Мекке и Медине, оформление визы, медицинская страховка и сопровождение гида.

Логистические проблемы 1. Из-за нестабильной геополитической обстановки на Ближнем Востоке небо над Ираном закрыто, что увеличивает время перелета. Однако есть прямые чартерные рейсы из Москвы и Казани в Медину. Время перелета увеличилось до шести часов. 2. Саудовская Аравия выделила для российских мусульман на 2026 год квоту в размере 25 тысяч человек. Квота распределялась строго по числу проживания мусульман в регионах: одна тысяча человек на одно место. 3. Для получения визы в 2026 году паломникам необходимо предоставить сертификат о специальной четырехкомпонентной прививке от менингита. Вакцинация от коронавируса властями Саудовской Аравии не требовалась. Также нужно подтверждение медицинской пригодности, выданное через платформу Nusuk Masar. Минздрав КСА обязал офисы по делам паломников проводить тщательное медицинское обследование каждого и подтверждать отсутствие заболеваний, несовместимых с физической способностью к совершению хаджа.

4. Муфтий Рушан Аббясов предостерег верующих от нелегальных поездок, напомнив, что безвизовый режим между странами не распространяется на хадж. Нарушителям грозит отказ в допуске к святыням, крупный штраф и ограничения в получении визы в будущем. 5. В хадж не могут попасть люди с рядом заболеваний, включая почечную недостаточность, требующую диализа, сердечную недостаточность, хронические болезни легких, цирроз печени в тяжелой стадии, тяжелые психические и неврологические расстройства, старческую деменцию, беременность в последние три месяца (а также любую беременность с высоким риском), активные инфекционные заболевания и онкологические недуги при прохождении химиотерапии или иных иммуносупрессивных процедур. 6. Организация хаджа — строго регламентированный процесс. Руководителям групп необходимо было соблюдать установленные саудовскими властями дедлайны: подача заявок через электронную систему «Е-Хадж» — до 31 декабря 2025 года, подготовка документов на визу — до 1 февраля 2026 года, регистрация данных на платформе Nusuk — до 8 февраля, получение хадж-виз — до 20 марта. Пропуск любого из этих сроков ставит под угрозу участие всей группы в хадже. Для минимизации рисков важно обращаться к аккредитованным туроператорам и планировать поездку заранее.

Требования к паломникам в 2026 году: действующие международные сертификаты с отметкой об иммунизации против менингита (вакцинация должна проводиться четырехкомпонентной вакциной не менее чем за 10 дней и не более чем за три года до прибытия в Саудовскую Аравию);

рекомендуется обновить статус вакцинации против вакциноуправляемых заболеваний (дифтерии, столбняка, кори), а также вакцинация против сезонного гриппа и COVID-19;

саудовские власти наложили запрет на ввоз в страну продуктов питания в багаже или ручной клади.

Хадж Хадж — ежегодное паломничество в Мекку и Медину, один из пяти столпов ислама. В 2026 году хадж проходит с 24 по 29 мая (с 8 по 13-е число месяца Зуль-хиджа по мусульманскому календарю). Это посвящение испытаниям, которые пережили пророк Ибрахим, его жена Хаджар и сын Исмаил. Ритуалы повторяют действия, которые совершали эти люди тысячи лет назад. Хадж должен совершить хотя бы раз в жизни каждый мусульманин, который обладает финансовыми возможностями и физически здоров. В паломничестве принимают участие мусульмане всех национальностей, этнических групп, социальных слоев, мужчины и женщины, одетые в одинаковые простые одежды, что подчеркивает их равенство перед Всевышним.

День Арафа День Арафа — кульминация хаджа, которая приходится на девятый день месяца Зуль-хиджа. В 2026 году этот день выпал на 26 мая. Паломники собираются на горе Арафат недалеко от Мекки и просят прощения и милости у Аллаха. Стояние на горе Арафат — ключевой этап хаджа, и считается, что в этот день Аллах прощает грехи тех, кто находится на горе. Если паломник не совершил стояние на горе Арафат, его хадж считается невыполненным. Перед посещением долины горы Арафат мусульмане делают полное омовение. Около горы верующие молятся до заката солнца и слушают проповеди. Мусульманам, которые не совершают хадж, в День Арафа рекомендуется соблюдать пост. Считается, что это искупает грехи прошлого и следующего года.

Курбан-байрам Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — праздник жертвоприношения, который отмечают на 10-й день месяца Зуль-хиджа, через 70 дней после Ураза-байрама. В 2026 году Курбан-байрам приходится на 27 мая. Праздник связан с историей пророка Ибрахима, который по воле Аллаха был готов принести в жертву своего сына Исмаила, но в последний момент Всевышний заменил его на барана. Этот поступок стал символом преданности Богу и милосердия. В Курбан-байрам верующие приносят в жертву животное — обычно барана, готовят его мясо, одну часть съедают сами, а другую раздают нуждающимся. Жертвоприношение можно совершить в первый день праздника или в два следующих за ним дня — 11 и 12-го числа месяца Зуль-хиджа. С восходом солнца в день Курбан-байрама мусульмане совершают омовение, надевают чистую одежду и посещают мечеть для праздничной молитвы. В некоторых регионах России Курбан-байрам считается официальным выходным днем, например в Адыгее, Башкортостане, Чечне, Ингушетии и других. После Курбан-байрама следуют дни ат-Ташрик — с 26 по 30 мая в 2026 году. В этот период после каждой обязательной молитвы произносится такбир — возвеличивание Аллаха словами «Аллаху Акбар». Пост в эти дни запрещен, так как они предназначены для радости, поминовения Всевышнего и общения с близкими.