График социальных выплат: когда придут пособия и пенсии в апреле — 2026
С 1 апреля 2026 года в России изменятся даты выплат некоторых социальных пособий и пенсий. В нюансах графика начислений разбирался 360.ru.
Когда придет социальная пенсия в апреле 2026 года
Точная дата получения пенсии зависит от двух факторов: региона, где проживает пенсионер, и банка. Уточнить дату можно по телефону горячей линии местного отделения Социального фонда России. Также такие графики публикуют на сайтах отделений в некоторых регионах.
Ниже приводим примеры начислений социальных пенсий в 11 субъектах страны:
- 2-21 апреля — Нижегородская область;
- 3-24 апреля — Воронежская область;
- 8, 15 и 23 апреля — Пермский край;
- 10-17 и 22 апреля — Республика Татарстан;
- 10, 15, 21 апреля — Вологодская область;
- 10, 16 и 23 апреля — Ростовская область;
- 14 апреля — Самарская область;
- 16, 21, 24 апреля — Новгородская область;
- до 22 апреля — Краснодарский край;
- до 21 апреля — Красноярский край;
- до 27 апреля — Свердловская область.
Интересно
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии проиндексируют на 6,8%, по официальному уровню инфляции. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума пенсионера. С 1 января он дошел до отметки в 16 288 рубля, и именно на основе этой цифры рассчитали апрельскую индексацию.
Пенсии не поступают на карты, если дата выплаты совпадает с выходным или нерабочим днем (в апреле это 4-5-е, 11-12-е, 18-19-е и 25-26-е числа), в таком случае начисления производят в предшествующий рабочий день, но есть исключения — в Нижегородской области график выплат пенсий переносят с выходных на четверг.
Таким образом, раз 4 апреля в этом году выпадает на субботу, то первый день начисления пенсий переносят на 2 апреля. По почте пенсия придет с 3 по 24 апреля.
Когда придут детские пособия за апрель
Как правило, детские пособия начисляют 3-го, 5-го и 8-го числа. Его платят за предыдущий месяц. Если начисление средств совпадает с выходным или праздничным днем, график выплат корректируется.
Так, например, семьи, чей доход ниже установленного минимума, получают выплату из материнского капитала 5-го числа каждого месяца. В апреле дата выпадает на субботу, поэтому пособие придет на два дня раньше.
В пятницу, 3 апреля, россиянам начислят:
- выплату после рождения или усыновления первого ребенка в семье;
- выплату из маткапитала на ребенка до трех лет малоимущим семьям;
- единое пособие на детей до 17 лет;
- пособие неработающим родителям по уходу за детьми до полутора лет;
- пособие ребенку военнослужащего-призывника;
Интересно
Большинство выплат в России проиндексировали в феврале. Рост составил 5,6% в соответствии с уровнем инфляции за 2025 год. Увеличение затронуло семьи с детьми, Героев Труда России, работающих граждан, инвалидов и других категорий. В апреле массового повышения пособий не будет.
В среду, 8 апреля, выплату по уходу за ребенком до полутора лет получают работающие родители.
Как начисляют пособия
Пособия перечисляют следующими способами:
- это может быть банковский перевод на карту «Мир» или начисление на счет без привязанных карт;
- почтой с первого по 25-е число (конкретную дату можно узнать в отделении СФР или на горячей линии фонда). Можно получать в почтовом отделении или оформить доставку на дом — в этом случае пособие принесет почтальон.
Изменить способ оплаты можно в МФЦ, отделении Соцфонда или через портал госуслуг. Срок рассмотрения заявления — до трех дней.