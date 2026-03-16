Сегодня 14:40 График социальных выплат: когда придут пособия и пенсии в апреле — 2026

С 1 апреля 2026 года в России изменятся даты выплат некоторых социальных пособий и пенсий. В нюансах графика начислений разбирался 360.ru.

Когда придет социальная пенсия в апреле 2026 года Точная дата получения пенсии зависит от двух факторов: региона, где проживает пенсионер, и банка. Уточнить дату можно по телефону горячей линии местного отделения Социального фонда России. Также такие графики публикуют на сайтах отделений в некоторых регионах. Ниже приводим примеры начислений социальных пенсий в 11 субъектах страны: 2-21 апреля — Нижегородская область;

3-24 апреля — Воронежская область;

8, 15 и 23 апреля — Пермский край;

10-17 и 22 апреля — Республика Татарстан;

10, 15, 21 апреля — Вологодская область;

10, 16 и 23 апреля — Ростовская область;

14 апреля — Самарская область;

16, 21, 24 апреля — Новгородская область;

до 22 апреля — Краснодарский край;

до 21 апреля — Красноярский край;

до 27 апреля — Свердловская область.

Интересно С 1 апреля 2026 года социальные пенсии проиндексируют на 6,8%, по официальному уровню инфляции. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума пенсионера. С 1 января он дошел до отметки в 16 288 рубля, и именно на основе этой цифры рассчитали апрельскую индексацию.

Пенсии не поступают на карты, если дата выплаты совпадает с выходным или нерабочим днем (в апреле это 4-5-е, 11-12-е, 18-19-е и 25-26-е числа), в таком случае начисления производят в предшествующий рабочий день, но есть исключения — в Нижегородской области график выплат пенсий переносят с выходных на четверг.

Таким образом, раз 4 апреля в этом году выпадает на субботу, то первый день начисления пенсий переносят на 2 апреля. По почте пенсия придет с 3 по 24 апреля.

Когда придут детские пособия за апрель

Как правило, детские пособия начисляют 3-го, 5-го и 8-го числа. Его платят за предыдущий месяц. Если начисление средств совпадает с выходным или праздничным днем, график выплат корректируется. Так, например, семьи, чей доход ниже установленного минимума, получают выплату из материнского капитала 5-го числа каждого месяца. В апреле дата выпадает на субботу, поэтому пособие придет на два дня раньше.

В пятницу, 3 апреля, россиянам начислят: выплату после рождения или усыновления первого ребенка в семье;

выплату из маткапитала на ребенка до трех лет малоимущим семьям;

единое пособие на детей до 17 лет;

пособие неработающим родителям по уходу за детьми до полутора лет;

пособие ребенку военнослужащего-призывника;

Интересно Большинство выплат в России проиндексировали в феврале. Рост составил 5,6% в соответствии с уровнем инфляции за 2025 год. Увеличение затронуло семьи с детьми, Героев Труда России, работающих граждан, инвалидов и других категорий. В апреле массового повышения пособий не будет.

В среду, 8 апреля, выплату по уходу за ребенком до полутора лет получают работающие родители.

Как начисляют пособия Пособия перечисляют следующими способами: это может быть банковский перевод на карту «Мир» или начисление на счет без привязанных карт;

почтой с первого по 25-е число (конкретную дату можно узнать в отделении СФР или на горячей линии фонда). Можно получать в почтовом отделении или оформить доставку на дом — в этом случае пособие принесет почтальон. Изменить способ оплаты можно в МФЦ, отделении Соцфонда или через портал госуслуг. Срок рассмотрения заявления — до трех дней.