График социальных выплат: когда придут пособия и пенсии в апреле — 2026

С 1 апреля 2026 года в России изменятся даты выплат некоторых социальных пособий и пенсий. В нюансах графика начислений разбирался 360.ru.

Когда придет социальная пенсия в апреле 2026 года

Точная дата получения пенсии зависит от двух факторов: региона, где проживает пенсионер, и банка. Уточнить дату можно по телефону горячей линии местного отделения Социального фонда России. Также такие графики публикуют на сайтах отделений в некоторых регионах.

Ниже приводим примеры начислений социальных пенсий в 11 субъектах страны:

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии проиндексируют на 6,8%, по официальному уровню инфляции. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума пенсионера. С 1 января он дошел до отметки в 16 288 рубля, и именно на основе этой цифры рассчитали апрельскую индексацию.

Пенсии не поступают на карты, если дата выплаты совпадает с выходным или нерабочим днем (в апреле это 4-5-е, 11-12-е, 18-19-е и 25-26-е числа), в таком случае начисления производят в предшествующий рабочий день, но есть исключения — в Нижегородской области график выплат пенсий переносят с выходных на четверг.

Таким образом, раз 4 апреля в этом году выпадает на субботу, то первый день начисления пенсий переносят на 2 апреля. По почте пенсия придет с 3 по 24 апреля.

Когда придут детские пособия за апрель

Как правило, детские пособия начисляют 3-го, 5-го и 8-го числа. Его платят за предыдущий месяц. Если начисление средств совпадает с выходным или праздничным днем, график выплат корректируется.

Так, например, семьи, чей доход ниже установленного минимума, получают выплату из материнского капитала 5-го числа каждого месяца. В апреле дата выпадает на субботу, поэтому пособие придет на два дня раньше.

В пятницу, 3 апреля, россиянам начислят:

Большинство выплат в России проиндексировали в феврале. Рост составил 5,6% в соответствии с уровнем инфляции за 2025 год. Увеличение затронуло семьи с детьми, Героев Труда России, работающих граждан, инвалидов и других категорий. В апреле массового повышения пособий не будет.

В среду, 8 апреля, выплату по уходу за ребенком до полутора лет получают работающие родители.

Как начисляют пособия

Пособия перечисляют следующими способами:

Изменить способ оплаты можно в МФЦ, отделении Соцфонда или через портал госуслуг. Срок рассмотрения заявления — до трех дней.

