Россияне смогут отслеживать судебные документы через «Госуслуги». Что известно о новой онлайн-опции
Юрист Дадаев: с 1 июня на «Госуслугах» можно получать уведомления мировых судов
Судебную корреспонденцию россиян перевели на «Госуслуги». В личном кабинете теперь можно отслеживать судебные документы и получать уведомления. Для чего нужна новая опция и как ее настроить, разобрался 360.ru.
Судебные уведомления на «Госуслугах»
Постепенный переход на электронное судопроизводство анонсировали на майском семинар-совещании по работе мировой юстиции в регионах. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов объявил, что с 1 июня 2026 года россияне смогут отслеживать судебные документы в личном кабинете на «Госуслугах».
Это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам — оперативно получать извещения и документы.
Игорь Краснов
Председатель Верховного суда России
По нормам Гражданского процессуального кодекса России документы доставляются участнику процесса несколькими способами: по почте, через «Госуслуги», системы электронного документооборота или лично. Краснов же поручил нижестоящими инстанциям отдавать предпочтение электронным каналам связи.
Подобная система уже настроена в арбитражных и судах общей юрисдикции, сообщил корреспонденту Дмитрию Степанищеву в стриме 360.ru юрист Алихан Дадаев. Теперь уведомления начнут приходить от мировых судов.
«Очень часто подаются заявления о выдаче судебных приказов, и да, люди узнавали об этом, когда уже начинались процедуры взыскания. Потому что судебный приказ — самая упрощенная система взыскания, и люди на этапе уже исполнительного производства доказывали, что они эту задолженность оплатили», — объяснил он.
При подаче документов участники процесса получат уведомление на «Госуслугах» о привлечении в качестве ответчика или третьего лица. По мнению Дадаева, это устранит ахиллесову пяту.
«Зачастую, исходя из моей практики, если, например, можно отследить дело на сайте какого-либо суда общей юрисдикции, именно районного, то у мировых судей [найти материалы] на сайте было тяжело», — сказал он.
Как настроить судебные уведомления на «Госуслугах»
Судебная система, по информации юриста, и так перешла на определенную цифровизацию. Через «Госуслуги» приходят уведомления от районных судов, кассационной и апелляционной инстанций.
Чтобы настроить эту опцию, нужно сделать следующее:
- войти в личный кабинет,
- открыть настройки госпочты,
- во вкладке «Уведомления» отметить «Суды».
Они будут приходить в виде электронного заказного письма. Отключить получение судебной корреспонденции можно там же.
Какие дела рассматривает мировой суд
Мировые судьи рассматривают определенный порядок дел, по которым возможно решение в упрощенном порядке через вынесение судебного приказа. Среди них взыскание по делам о защите прав потребителя на сумму до 50 тысяч рублей, небольших кредитных задолженностей, долгов за коммунальные услуги.
Собеседник 360.ru выразил уверенность, что переход на судебные уведомления через «Госуслуги» облегчит работу. Так произошло с судами общей юрисдикции, когда запустилась государственная автоматизированная система «Правосудие» для электронной подачи документов в суды общей юрисдикции.
«Для меня это было большое облегчение, потому что не нужно стоять в очередях. Ты спокойно сканируешь документы, направляешь в суд, можешь отслеживать, когда зарегистрировано», — сказал юрист.
Суды онлайн: как участвовать через «Госуслуги»
Вслед за уведомлениями от мировых судей в личном кабинете на «Госуслугах» появится возможность дистанционно участвовать в заседаниях. Дадаев сообщил, что проведение судов онлайн уже предусмотрено законодательством, и арбитражные суды пользуются этой возможностью.
То есть не обязательно приезжать куда-либо. Вы спокойно сидите, подаете заявление и подключаетесь.
Алихан Дадаев
Юрист
В ГПК России право на суды в формате веб-конференции тоже прописано, но, по словам Дадаева, пока не реализуется, так как это иная система. Председатель Верховного суда поручил решить этот вопрос. Собеседник 360.ru заявил, что онлайн-процессы были бы удобными и участникам процесса, и юристам.