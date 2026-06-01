Россияне смогут получать судебные документы на «Госуслугах» с 1 июня

Россияне с 1 июня смогут отслеживать судебные документы на портале «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

«С сегодняшнего дня граждане России могут отслеживать судебные документы на едином портале государственных услуг. Председатель Верховного суда Российской Федерации (Игорь Краснов. — Прим. ред.) ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи», — сказано в сообщении.

Это поможет гражданам вовремя узнавать о процессах, в которых они участвуют, а сторонам — быстрее получать извещения и документы.

Такой порядок прописан в процессуальных кодексах. Если пользователь не хочет получать судебную корреспонденцию на портале, ее можно отключить в настройках сервиса «Госпочта».

Ранее Минобрнауки изменило порядок приема в аспирантуру. Теперь на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров подать заявление можно только через «Госуслуги».