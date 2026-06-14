Сегодня 12:20 Гормоны бьют в голову. Как уберечь подростка от вредных привычек Нарколог Шуров: дети приобщаются к вредным привычкам через друзей и взрослых 0 0 0 Эксклюзив

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Подростковый период — особенное время в жизни человека, именно оно во многом определяет его судьбу. Родителям важно не допустить, чтобы у ребенка сформировались зависимости, которые поставят под удар его будущее.

Как формируется зависимость Нарколог Василий Шуров в подкасте «Лепта», вышедшем на платформе 360.ru, объяснил, что подросток легко может пустить свою жизнь под откос, если рядом не будет взрослых, которые покажут ему положительный пример. По его словам, самое опасное время — пубертатный кризис, когда «гормоны ударяют в голову». «Происходит естественный природный механизм сепарации, резко падает авторитет родителей, семьи, появляется желание принадлежать какому-то сообществу», — подчеркнул врач. Если школьник или студент ввяжется в плохую компанию, то его могут склонить к курению, употреблению алкоголя, запрещенных веществ. Чтобы избежать такого сценария, Шуров посоветовал родителям внимательно относиться к тому, какие люди окружают подростка.

Сам человек никогда не примет решение употребить. Есть старшие товарищи, определенный контекст.

Подросток редко начинает курить сам. Чаще всего вредную привычку прививают друзья или старшие. «Первая реакция — кашель, слезы, это не круто. Тебе говорят, что все через это проходили, а дальше будет круто», — отметил врач. Нарколог уточнил, что склонить подростка к вредным привычкам могут в том числе родственники. Некоторым людям даже «принципиально нужно отравить близкого человека», сообщил он.

Фото: Ute Grabowsky/photothek.net / www.globallookpress.com

Влияние семьи Если в семье есть алкоголик, то под откос может пойти жизнь как взрослых, так и детей. Специалист рекомендовал дистанцироваться от человека с зависимостью, не потакать его желаниям и не строить из себя спасателя. Он пояснил, что дети будут видеть «кривую модель взаимоотношений» и начнут повторять ошибки родственников. «Мальчики также начнут себя вести, девочки идиота себе найдут, посадят на шею», — отметил Шуров. По его словам, семье следует поддерживать любые способы лечения их родственника с зависимостью, но когда речь начинает идти о выплате его долгов и решении проблем, то человека необходимо оставить с этим наедине.

Это не предательство, это некоторое дистанцирование. Очень важно, чтобы человек остался с последствиями один на один.

Нарколог отметил, что с зависимостью гораздо проще бороться на начальных стадиях, поэтому с лечением лучше не тянуть. В некоторых случаях с помощью вредной привычки человек решает свои личные проблемы. Например, сигареты становится поводом, чтобы отгородится от работы, социального взаимодействия и создать какое-то личное пространство. Важно понять, для чего именно человек прибегает к вредной привычке, за счет чего она сформировалась. Чаще всего в зависимости оказываются люди, которые избегают ответственности и хотят отгородиться от реальности, заключил врач.