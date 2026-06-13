Сегодня 13:21 Искушение будет адским. Как не попасть на крючок экзотических зависимостей Нарколог Шуров: страсть к компьютерным играм может перерасти в зависимость 0 0 0 Фото: Bernhard Classen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Компьютерные игры, криптотрейдинг и шоппинг легко могут перерасти из хобби в настоящую зависимость. Бить тревогу стоит в том случае, если человек пытается отгородиться от реальности и принимает безумные решения.

Что такое игромания Нарколог Василий Шуров в подкасте «Лепта», вышедшем на платформе 360.ru, сообщил, что игровую зависимость давно внесли в Международную классификацию болезней. В качестве примера он рассказал историю про пациента, которого привела на лечение жена. Мужчина настолько погрузился в мир компьютерных игр, что поставил их выше интересов семьи. «Человек в ипотеку залез, забрал деньги оттуда, несколько сотен тысяч рублей заплатил за виртуальный танк. Вот это уже попахивает безумием», — отметил специалист. Увлечение играми можно считать нормой, если проведенное за компьютером время не растет, от этого хобби нет ущерба семье, а личные и рабочие дела находятся в балансе. Если же игры вытесняют реальную жизнь, то человека уже можно считать зависимым.

Когда выносят вещи из дома, берут кредиты — это уже вредные последствия. Человек не может остановиться.

Нарколог уточнил, что многие, особенно дети, прикрываются термином киберспорт и ломают себе жизнь. По его словам, у подростка, который проводит по восемь часов за играми, могут возникнуть проблемы со здоровьем, учебой и психическим состоянием. Важно ограничивать пребывание школьника за компьютером и не допускать, чтобы он играл по ночам вместо сна. «Сейчас каждый играющий ребенок родителям говорит, что он киберспортсмен и будет зарабатывать больше, чем они каждый день на заводе», — добавил специалист, призвав критически относиться к подобным заявлениям.

Фото: РИА «Новости»

Какие бывают зависимости Зависимость можно поймать от множества вещей: от покупок, интернета, игр на бирже. В качестве примера нарколог привел людей, постоянно занимающихся криптотрейдингом. Как правило, пациенты с такой зависимостью не получают специальное образование, но вовсю используют различные финансовые инструменты, получая удовольствие от риска и страдая от одержимости заполучить миллионы. «Он какие-то курсы при банке прошел трехдневные, начинает все деньги семьи гонять, переживать эмоции. На эти криптовалюты смотрит каждые 30 секунд на 100 графиков, выясняет, что там что упало, что поднялось. Это же реально безумие», — добавил нарколог. Из необычных зависимостей Шуров также назвал чрезмерное увлечение экстремальными видами спорта. Такие люди любят покорять вершины в одиночку, с минимумом оборудования и в максимально рискованных условиях. «Уже палец отморожен, человек несколько погибших видел на пути, но все равно лезет на гору, где вероятность с нее спуститься чуть больше 50%. Это такое самоубийственное, я считаю, поведение, крайне деструктивное, тоже вредное для семьи», — уточнил нарколог. Сесть на адреналиновую иглу можно и через опасные развлечения: гонки, дрифтинги, рафтинги.

Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Что делать Врач объяснил, что поведенческая зависимость на самом деле мало отличается от химической. В обоих случаях человек стремится получить большую дозу дофамина. В итоге формируется такая же система зависимости, с включением полосатого тела, амигдалы и коры. «Это либо эффект новизны, или какие-то адреналиновые вещи, или связанные с похотью», — отметил эксперт. В результате зависимый человек утрачивает количественный и ситуационный контроль точно так же, как это происходит с алкоголем и запрещенными веществами, подытожил Шуров. Чтобы увлечения не переросли в зависимость, он призвал не накапливать проблемы и не пытаться сбежать от них с помощью игр, экстрима, шопинга и других затягивающих занятий. Специалист посоветовал воспринимать жизненные трудности как испытание, вызов, возможность или даже как приключение. Уже от изменения формулировки настрой может сильно поменяться. «Если тебя твоя реальность устраивает, твоя жизнь насыщенна, полна, у тебя море ответственности, у тебя все-таки „хочу“ идет за „надо“, то очень сложно во что-то влететь и сложить яйца в одну корзину. Это надо себя очень сильно со своими убеждениями ломать», — объяснил нарколог. Если зависимость уже сформировалась, то человек всегда будет находиться в адском искушении. В этом случае важно постоянно работать с пагубными привычками и помнить, что полностью и навсегда вылечиться не получится — всегда возможен срыв.