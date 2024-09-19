Главный внештатный эпидемиолог Подмосковья напомнила о подготовке к сезону гриппа и ОРВИ

С приходом осени начался подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. Главный внештатный эпидемиолог МО Зинаида Труш в интервью 360.ru рассказала, как защитить свой иммунитет и что стоит сделать в первую очередь.

«К счастью, это не новая инфекция. Наступает сезон простуд, когда вирусы начинают себя активно вести. Это осенне-зимний период: низкая температура и высокая влажность», — отметила врач.

Многие вернулись из отпусков, начали работать школы и детские сады. Люди большую часть времени проводят в помещении, поэтому вирусы распространяются быстрее.

Время пришло

«Сейчас нет подъема. У нас все еще впереди: зима, начало весны. Пока идет „подготовка в эпидсезону“. Поэтому сейчас то время, когда надо проводить профилактику», — пояснила медик.

Основным методом является вакцинопрофилактика. В России уже стартовала массовая вакцинация от гриппа. По словам эпидемиолога, сейчас самое благоприятное время, чтобы сделать прививку.

«Каждый год в Московской области, как и на всей территории России, с сентября по декабрь проводиться вакцинация от гриппа. Для чего это делается? Чтобы подготовить свой иммунитет, предотвратить массовую заболеваемость», — заявила она.