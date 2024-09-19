Главный внештатный эпидемиолог Подмосковья напомнила о подготовке к сезону гриппа и ОРВИ
Эпидемиолог Труш: до подъема заболеваемости гриппом нужно сделать прививку
С приходом осени начался подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. Главный внештатный эпидемиолог МО Зинаида Труш в интервью 360.ru рассказала, как защитить свой иммунитет и что стоит сделать в первую очередь.
«К счастью, это не новая инфекция. Наступает сезон простуд, когда вирусы начинают себя активно вести. Это осенне-зимний период: низкая температура и высокая влажность», — отметила врач.
Многие вернулись из отпусков, начали работать школы и детские сады. Люди большую часть времени проводят в помещении, поэтому вирусы распространяются быстрее.
Время пришло
«Сейчас нет подъема. У нас все еще впереди: зима, начало весны. Пока идет „подготовка в эпидсезону“. Поэтому сейчас то время, когда надо проводить профилактику», — пояснила медик.
Основным методом является вакцинопрофилактика. В России уже стартовала массовая вакцинация от гриппа. По словам эпидемиолога, сейчас самое благоприятное время, чтобы сделать прививку.
«Каждый год в Московской области, как и на всей территории России, с сентября по декабрь проводиться вакцинация от гриппа. Для чего это делается? Чтобы подготовить свой иммунитет, предотвратить массовую заболеваемость», — заявила она.
От укола до выработки организмом иммунитета проходит от трех до четырех недель. Поэтому необходимо вакцинироваться как можно раньше. В течении двух-трех недель будут вырабатываться антитела.
«Сделав прививку (чтобы не заразиться пока не выработаются антитела — прим. ред.), себя надо немного поберечь — избегать массовых скоплений людей», — добавила специалист
Насморк и кашель не являются противопоказаниями к вакцинации, напомнила Труш.
Грипп — опасное заболевание
Если сравнить данные последних двух лет с показателями 2015–2016 годов, то заболеваемость была более высокая, летальность от осложнений тоже. Грипп — очень опасное заболевание.
«Сейчас у нас каждый год уже порядка пяти лет стоит задача привить 60% населения. Мы каждый год прививаем более 4.5 млн. жителей Московской области. Более миллиона детей. Для чего? Для того, чтобы сформировалась та иммунная прослойка», — рассказала врач.
По данным на 12 сентября, почти 500 тысяч человек привились от гриппа в Подмосковье. Пройти вакцинацию можно в поликлинике, мобильном комплексе или в выходные во время акции «Проверь свое здоровье в парке».