Почти 500 тысяч человек привились от гриппа в Подмосковье с начала кампании по вакцинации

Прививочная кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье. На данный момент процедуру прошли почти 500 тысяч человек. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Сделать прививку можно в поликлинике, мобильном комплексе или в выходные во время акции «Проверь свое здоровье в парке». По словам министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка, вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений.

Чтобы сделать процедуру, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Жители Московской области могут ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов по ссылке.

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