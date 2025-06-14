Сегодня 02:57 Три дня, 90 стран и договоры на миллиарды рублей. Главное о ПМЭФ-2025 На ПМЭФ-2025 в Петербург приедут представители более 90 стран 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2025 году в 28-й раз. Это одно из ключевых мероприятий для экономики в России, оно объединит представителей зарубежного и российского бизнеса. Где состоится ПМЭФ, кто станет его участником и какую тему обозначили главной — в материале 360.ru.

Что такое Петербургский международный экономический форум ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с лицами, напрямую принимающими решения, а также привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.

Фото: РИА «Новости»

Впервые форум состоялся в 1997-м, с 2006 года постоянным участником форума стал президент России Владимир Путин. В 2025 году форум пройдет традиционно в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. На ПМЭФ соберутся представители государственных органов и бизнеса из России и других стран. Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что современный ПМЭФ — это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а место для выработки решений. Это пространство, в котором возникают новые концепции и практики, способные определить будущее как России, так и всего мира.

Фото: РИА «Новости»

«За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, налаживания кооперационных связей, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития», — указали на сайте ПМЭФ. На форуме проводят панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-завтраки. На выставке российские регионы и крупные компании представляют свои достижения.

Фото: РИА «Новости»

Программа ПМЭФ-2025 Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Она отражает глобально изменившуюся международную ситуацию. Деловая программа состоит из 150 сессий, основными направления станут: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста»;

«Российская экономика: новое качество роста»;

«Человек в новом мире»;

«Среда для жизни»;

«Технологии: стремление к лидерству».

Фото: РИА «Новости»

Помимо основных мероприятий на форуме также пройдут: Форум малого и среднего предпринимательства (МСП);

Форум креативных индустрий;

Форум «Лекарственная безопасность»;

Форум «Деловой двадцатки»;

Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

Фото: РИА «Новости»

Участники форума в 2025 году Особое внимание на ПМЭФ-2025 уделили международному сотрудничеству. На форум приедут представители более чем 90 государств. Страной-гостем в этом году станет Королевство Бахрейн. «В последние годы Россия и Бахрейн значительно укрепили экономическое сотрудничество, развивая партнерские отношения в таких ключевых областях, как энергетика, высокие технологии, логистика и туризм. Страны активно работают над расширением торгово-экономического взаимодействия, созданием совместных проектов в различных сферах», — сообщал Кобяков. На форум приедут гости из стран Глобального Юга, Африки и Латинской Америки. Также ожидаются представители недружественных стран — многие инвесторы выразили готовность вернуться в Россию. Участие в ПМЭФ планируют принять компании из США, а также торговая палата.

Фото: РИА «Новости»

Выступление Путина на ПМЭФ С речью на форуме выступит президент России Владимир Путин. Тема вступления главы государства в 2025 году пока неизвестна, но обычно президент говорит об экономическом росте России, международной торговле и глобальной экономике. В прошлом году Путин отметил укрепление отношений России со странами Азии и Ближнего Востока, а также Африкой и Латинской Америкой. Эксперты предполагают, что на нынешнем форуме президент отметит развитие отношений между странами и о перспективах России как надежного экономического партнера.

Фото: РИА «Новости»

ПМЭФ-2024 — как это было Петербургский международный экономический форум в 2024 году прошел с участием рекордного количества гостей. Организаторы отметили, что форум стал более прикладным и динамичным: по результатам обсуждений запускаются новые проекты, причем решения стали приниматься оперативнее. В мероприятиях приняли участие 21 800 человек из 139 стран. В рамках деловой программы состоялось более 380 мероприятий, на которых выступили более тысячи человек. События ПМЭФ освещали более 4,2 тысячи журналистов.

Фото: РИА «Новости»

По итогам форума подписали 1073 соглашения на общую сумму шесть триллионов 492 миллиарда рублей, наибольшее количество договоров касалось сферы социально-экономического развития регионов. В программу фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны» включили более 40 мероприятий, в спортпрограмму — свыше 20 мероприятий по 18 видам спорта. В турнирах под эгидой ПМЭФ поучаствовали спортсмены из 10 стран.