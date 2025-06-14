Три дня, 90 стран и договоры на миллиарды рублей. Главное о ПМЭФ-2025
На ПМЭФ-2025 в Петербург приедут представители более 90 стран
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2025 году в 28-й раз. Это одно из ключевых мероприятий для экономики в России, оно объединит представителей зарубежного и российского бизнеса. Где состоится ПМЭФ, кто станет его участником и какую тему обозначили главной — в материале 360.ru.
Что такое Петербургский международный экономический форум
ПМЭФ — это пространство для диалога и развития деловых связей, возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с лицами, напрямую принимающими решения, а также привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ.
Впервые форум состоялся в 1997-м, с 2006 года постоянным участником форума стал президент России Владимир Путин. В 2025 году форум пройдет традиционно в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.
На ПМЭФ соберутся представители государственных органов и бизнеса из России и других стран.
Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что современный ПМЭФ — это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а место для выработки решений. Это пространство, в котором возникают новые концепции и практики, способные определить будущее как России, так и всего мира.
«За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, налаживания кооперационных связей, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития», — указали на сайте ПМЭФ.
На форуме проводят панельные дискуссии, круглые столы и бизнес-завтраки. На выставке российские регионы и крупные компании представляют свои достижения.
Программа ПМЭФ-2025
Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Она отражает глобально изменившуюся международную ситуацию.
Деловая программа состоит из 150 сессий, основными направления станут:
- «Мировая экономика: новая платформа глобального роста»;
- «Российская экономика: новое качество роста»;
- «Человек в новом мире»;
- «Среда для жизни»;
- «Технологии: стремление к лидерству».
Помимо основных мероприятий на форуме также пройдут:
- Форум малого и среднего предпринимательства (МСП);
- Форум креативных индустрий;
- Форум «Лекарственная безопасность»;
- Форум «Деловой двадцатки»;
- Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).
Участники форума в 2025 году
Особое внимание на ПМЭФ-2025 уделили международному сотрудничеству. На форум приедут представители более чем 90 государств. Страной-гостем в этом году станет Королевство Бахрейн.
«В последние годы Россия и Бахрейн значительно укрепили экономическое сотрудничество, развивая партнерские отношения в таких ключевых областях, как энергетика, высокие технологии, логистика и туризм. Страны активно работают над расширением торгово-экономического взаимодействия, созданием совместных проектов в различных сферах», — сообщал Кобяков.
На форум приедут гости из стран Глобального Юга, Африки и Латинской Америки. Также ожидаются представители недружественных стран — многие инвесторы выразили готовность вернуться в Россию. Участие в ПМЭФ планируют принять компании из США, а также торговая палата.
Выступление Путина на ПМЭФ
С речью на форуме выступит президент России Владимир Путин. Тема вступления главы государства в 2025 году пока неизвестна, но обычно президент говорит об экономическом росте России, международной торговле и глобальной экономике. В прошлом году Путин отметил укрепление отношений России со странами Азии и Ближнего Востока, а также Африкой и Латинской Америкой.
Эксперты предполагают, что на нынешнем форуме президент отметит развитие отношений между странами и о перспективах России как надежного экономического партнера.
ПМЭФ-2024 — как это было
Петербургский международный экономический форум в 2024 году прошел с участием рекордного количества гостей. Организаторы отметили, что форум стал более прикладным и динамичным: по результатам обсуждений запускаются новые проекты, причем решения стали приниматься оперативнее.
В мероприятиях приняли участие 21 800 человек из 139 стран. В рамках деловой программы состоялось более 380 мероприятий, на которых выступили более тысячи человек. События ПМЭФ освещали более 4,2 тысячи журналистов.
По итогам форума подписали 1073 соглашения на общую сумму шесть триллионов 492 миллиарда рублей, наибольшее количество договоров касалось сферы социально-экономического развития регионов.
В программу фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны» включили более 40 мероприятий, в спортпрограмму — свыше 20 мероприятий по 18 видам спорта. В турнирах под эгидой ПМЭФ поучаствовали спортсмены из 10 стран.