Сегодня 09:55 Гибель кота Твикса привела к переменам. Какие правила перевозки животных теперь у РЖД РЖД после гибели кота Твикса внесли новшества в правила перевозки животных 1 5 1 Фото: РИА «Новости» Общество

РЖД

Правила

Коты

Собаки

Животные

Поезда

В РЖД после случая с котом Твиксом внесут изменения в систему перевозки животных. Среди новшеств — персональный билет для каждого питомца, указание его клички и вида, алгоритм действий для проводников, если они нашли бесхозное домашнее животное, сообщило РИА «Новости».

«Услуга по перевозке животных — одна из наиболее востребованных у наших пассажиров. Мелкие животные перевозятся в специальных переносках, сумках, корзинах, клетках или контейнерах, которые размещаются на местах для ручной клади», — уточнил перевозчик. В РЖД напомнили, что на одном месте можно перевозить максимум двух мелких домашних собак, кошек или птиц на один билет. Выпускать животное из переноски в вагоне нельзя.

Провоз домашних питомцев в вагонах Перевозить собак, кошек или других животных можно не во всех вагонах. Информацию о том, в каком именно разрешено путешествие с питомцем, подскажет кассир. При онлайн-покупке билета следует выбирать соответствующий вагон — его всегда отмечают специальным значком в виде лапки животного. «В текущем году дорабатывают информационные системы, благодаря которым при оформлении перевозочных документов будет указывать конкретный вид животного из перечня разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования; перевозочный документ на перевозку животного будет оформляться во всех случаях, даже там, где не предусмотрена оплата», — рассказали в РЖД о скорых изменениях. Данные о месте проезда животного в вагоне с указанием его вида отобразят также на схеме вагона при оформлении другим пассажиром билетов на места, расположенные рядом. В каждом бланке билета в РЖД хотят сделать для едущих с питомцами мини-инструкцию.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Оформление билета на животное Просто так принести с собой в поезд кота или прийти с собакой нельзя. Перевозку, так называемую багажную квитанцию, придется оформить в любом случае, причем сделать это можно в том числе через сайт РЖД. Документы о прививках не потребуются. «При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного», — указали в компании. Пока возможность указать данные предусмотрели только при покупке билета в приложении на платформе Android. Появится она и на сайте и в веб-приложении.

Интересно В перечень разрешенных для перевозки в поезде животных включили около 40 видов. Список опубликован на сайте РЖД в разделе «Правила перевозок». В пути за питомцем следит владелец или сопровождающий. В перечень разрешенных для перевозки в поезде животных включили около 40 видов. Список опубликован на сайте РЖД в разделе «Правила перевозок». В пути за питомцем следит владелец или сопровождающий.

Для перевозки крупных и служебных собак придется выкупить все места в отдельном купе, но без доплаты за животное. На питомца следует надеть намордник, не спускать с поводка и следить, чтобы оно находилось на полу купе. Крупных собак нельзя перевозить в «Сапсанах» и «Ласточках». При выкупе всех мест в купе отдельно плату не взимают и за перевозку мелких домашних животных, собак, кошек и птиц. Собак-проводников можно провозить в вагонах любого типа. Потребуется только документ, который подтвердит специальное обучение такого животного. Платить за собаку не придется.

Фото: ROUELLE UMALI / XinHua / Global Look Press

Правила для проводников Регламент работы проводников поездов дальнего следования тоже изменился. Теперь их обязали, если животное потерялось, искать его хозяина. Для работников поездных бригад предусмотрели специальный алгоритм, по которому они должны действовать. Если животное находится в вагоне без владельца, то проводник начнет его поиск, воспользовавшись данными на ошейнике, медальоне или переноске. Если такой информации нет — он проверит в служебном терминале сведения о перевозящих животное пассажирах и опросит каждого. Если хозяина найти не удастся, проводник поговорит с остальными пассажирами.

Если владелец в вагоне не найден, животное перенесут в штабной вагон и начальник поезда продолжит поиск хозяина по всему поезду. РЖД

При отсутствии владельца в поезде животное передадут работникам вокзала на ближайшей станции. На них есть переноски, корм, связь с зоозащитными организациями и спецприютами. Если с хозяином удалось связаться, ему обязательно скажут, на какой станции питомца передали работникам вокзала.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В РЖД также утвердили порядок, который предусматривает взаимодействие всех участников пассажирского комплекса для контроля за бережной и безопасной перевозкой животных в пригородном сообщении.

В январе 2024 года проводница высадила кота Твикса из поезда, не обнаружив его хозяина. Животное осталось на морозе. Его поиски шли несколько дней — ими занялись волонтеры и просто неравнодушные люди. Тело Твикса спустя несколько дней нашли в километре от стоянки поезда.