РЖД запретит высаживать животных без хозяев из электричек

ОАО РЖД в 2024 году запретит высадку животных из электричек без хозяев

ОАО РЖД решило запретить высадку животных без хозяев из электричек во всех пригородных компаниях. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников, чьи слова привело РИА «Новости».

Сейчас идет разработка внутренних документов с учетом порядка действий работников РЖД и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах питомцев без владельцев.

Запрет введут в 2024 году. Пока необходимо уточнить сроки, но много времени это не займет, подчеркнул Колесников.

Вопрос о правилах перевозки животных стал широко обсуждаться после высадки из поезда кота Твикса. РЖД запретила проводникам выгонять животных из поездов дальнего следования на улицу.

При этом история с Твиксом, которого проводница выбросила на мороз из вагона, оказалась не единственной. Примерно в то же время из электрички в Подмосковье высадили тойтерьера Арчи. Собаку искали более шести дней.