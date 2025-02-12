Депутат Гурулев покинул комитет по обороне. Генерала сочли «недоговороспособным»?

Прославившийся своими резонансными высказываниями депутат Андрей Гурулев стал новым членом думского комитета по региональной политике. Официально причина, по которой генерал-лейтенанта запаса убрали из комитета по обороне, не озвучивалась, но в Сети убеждены: все дело в его резких заявлениях. О прошлом и будущем парламентария, предлагавшего ввести налог на бездетность и возродить ГУЛАГ, — в материале 360.ru.

Гурулева вывели из состава комитета по обороне Проект о выводе Андрея Гурулева из состава комитета по обороне внесли в Госдуму 7 февраля, а уже 11-го это постановление приняли. Членами комитета, который покинул генерал, остаются 13 депутатов, которые входили в него и раньше.

Среди них: Андрей Картаполов, Алексей Журавлев, Андрей Колесник, Андрей Красов, Виктор Заварзин, Виктор Соболев, Георгий Карлов, Дмитрий Саблин, Евгений Лебедев, Иван Квитка, Светлана Савицкая, Татьяна Кусайко и Юрий Швыткин.

Фото: komitet-oboron.duma.gov.ru

На сайте комитета информация о составе пока, правда, осталась прежней. Новым местом работы Гурулева стал комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Его коллегам теперь будут Алексей Диденко, Геннадий Панин, Сергей Морозов, Михаил Матвеев, Роман Любарский, Оксана Фадина, Анатолий Иванов и Андрей Парфенов.

На фоне этой перестановки Гурулев писал в Telegram, что полностью поддерживает решение руководства. Причиной он счел свою «активную работу над вопросами, касающимися жизни граждан на местах». «Я всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания. <…> Мы продолжим решать самые актуальные и острые вопросы», — подчеркнул парламентарий.

Фото: РИА «Новости»

Также он выразил надежду, что наверняка сможет внести весомый вклад в инициативы, которые должны сделать жизнь россиян лучше. Председатель комитета по региональной политике Алексей Диденко в беседе с Lenta.ru обращал внимание на большой опыт Гурулева и в качестве депутата, и в качестве военнослужащего. «У нас очень большой блок вопросов, связанных с тематикой чрезвычайных положений, с мобилизационными мероприятиями в регионах», — отметил он.

К слову, всего месяц назад, Гурулев жаловался в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на отсутствие больниц и медпунктов в Забайкалье.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, удаленные села и деревни, как правило, практически отрезаны от большой земли, а там нет нормальных дорог, больниц и врачей. Из-за этого за людьми приходится отправлять санавиацию, хотя дешевле было бы построить медучреждение и найти средства на зарплату врачам.

Аппендицит вырезать надо, шесть часов ехать на Краснокаменск по буеракам. Хирурга нет 15 лет. И вот в этих моментах, вот кажется мелочи, а из этих мелочей собирается вот основное. Андрей Гурулев

«Вот, если считать по экономике… Я, может, немного так эмоционально, но это, к сожалению, не только Забайкалье, это глобальная проблема», — указал депутат. На его высказывания тогда отреагировала телеведущая Ксения Собчак. Журналистка призналась, что ей чуть ли не впервые не хочется спорить с Гурулевым. «Потому что в глубинке людям и правда непросто живётся, но об этом часто забывают в высоких кабинетах», — подчеркнула она.

Интересно Гурулев — потомственный военный, почти всю жизнь провел в армии. Участвовал во второй чеченской кампании. С 2012 по 2016 год был командующий 58-й армией. С военной службы уволился в 2019 году и начал работать зампредом правительства Забайкальского края. В 2021-м стал депутатом от «Единой России». Гурулев — потомственный военный, почти всю жизнь провел в армии. Участвовал во второй чеченской кампании. С 2012 по 2016 год был командующий 58-й армией. С военной службы уволился в 2019 году и начал работать зампредом правительства Забайкальского края. В 2021-м стал депутатом от «Единой России».

Интересом к региональным проблемам аргументировали перевод Гурулева и источники «Коммерсанта» в думской фракции ЕР.

Один из собеседников издания отметил, что в последнее время тот погружался в вопросы местного самоуправления и социально-экономического развития регионов, много интересовался этим.

Фото: РИА «Новости»

Другие источники газеты в ГД, партии, а также собеседники, близкие к администрации президента, говорят другое: из оборонного комитета генерала в отставке убрали из-за его резких высказываний.

Градус выступлений не раз просили снизить Гурулев никогда не отражал мнение Минобороны и не имел никаких особых покровителей в Думе, подчеркивают собеседники «Коммерсанта». Думать так, по их словам, было бы заблуждением. При этом отставной генерал в силу неплохих ораторских качеств смог стать весьма медийным, постоянно гостил на разных ТВ-шоу, где делал громкие публичные заявления.

И эти высказывания, как уверяют источники издания, отнюдь не радовали ни руководство ГД, ни администрацию президента. Из-за этого с ним постоянно проводили разговоры.

Фото: РИА «Новости»

Одна из подобных бесед, по словам собеседника «Коммерсанта», состоялась совсем недавно, и генерала в отставке по итогу сочли «недоговороспособным».

Проблема была в том, что его как раз и воспринимали как представителя Минобороны из-за его военной карьеры и статуса члена профильного комитета. Поэтому и любая новость от него активно разносилась по информационному пространству. источник «Коммерсанта»

Уже бывший коллега Гурулева по оборонному комитету Виктор Соболев в беседе с Daily Storm высказал предположение, что генерал «не вписался в требования „Единой России“». Правда, что именно под этим надо понимать, парламентарий не пояснил. «А вообще Гурулев мой товарищ. Где-то я удивлен тому, что его из комитета по обороне убрали. Хотя у Гурулева высказывания были довольно резкие», — добавил Соболев. Идеи и цитаты Андрея Гурулева Одним из самых резонансных стало предложение Гурулева вернуть налог на бездетность, который действовал в СССР до 1990 года. Причем, озвучивая это, он прекрасно понимал, что на него обрушится шквал критики, но ему, по его собственным словам, было все равно.

Фото: РИА «Новости»

«Да мне фиолетово. Что от мужика в этой жизни остается? Первое — имя, второе — дети», — заявил он в комментарии «Царьграду». Также Гурулев поведал, что и сам платил такой налог и воспринимал это без негатива. При условии возвращения такого налога, средства от него, по мнению депутата, можно было бы использовать для поддержки сирот и детских домов.

Тогда на слова генерала в отставке отреагировал даже спикер ГД Вячеслав Володин, попросив Гурулева не пугать россиян.

Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности. Вячеслав Володин спикер Госдумы

Также он попросил всех парламентариев сначала прорабатывать инициативы с экспертами и во фракциях и думать о том, что политические инициативы влияют в том числе на будущий рейтинг партии.

«Поэтому думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в Telegram-каналах, в других СМИ», — возмущался Володин.

Фото: РИА «Новости»

Налог на бездетность — не единственное, что предлагал вернуть Гурулев. В эфире телеканала «Царьград» в 2024-м он делился своим желанием возродить ГУЛАГ и настаивал на том, что этого хочет не только он. «Мне сейчас говорят: „Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ“. Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта… Не только я этого хочу, но и народ хочет этого», — заверил депутат.

Позже в программе «Полный контакт» Гурулев оправдывал сталинские репрессии, уверяя, что «это было необходимо на тот момент в государстве сделать».

«Да, это были ошибки, но была дисциплина», — пояснил Гурулев.

Фото: РИА «Новости»

Осенью 2022 года парламентарий предлагал создать министерство информации и пропаганды. «Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул все, от информационного противоборства вплоть до фейкомета», — пояснил он. Другое его известное предложение — ударить по Лондону, чтобы сделать первое и последнее предупреждение для США. «Надо на государственном уровне понять, что пора воевать по полной. На Украине, а также со всеми бенефициарами, кто нас к этой войне привел», — указывал депутат.

У нас есть всякая шелупонь — Британия, Франция и все остальные суслики, которые начали мечтать, что они великие по какому-то поводу. А что такое оперативное ядерное оружие? <…> Вполне можно по этим деятелям, которые очередные партнеры Украины, Польша и все остальные — милое дело. Андрей Гурулев

Осенью 2023 года в эфире «Полного контакта» Гурулев высказался о мобилизации безработных россиян.

«Мне говорят: „Давайте, мобилизацию проведем!“? Да, давайте — вон, на бирже труда все стоят, кто безработные — ради бога, за власть советов… Кто мешает?» — поинтересовался он.

Фото: РИА «Новости»

Доставалось от депутата гражданам, не разделяющим политику властей страны. Таких людей Гурулев считал «гнилью», которую следовало бы «хотя бы как-то уничтожить».

Я бы хотел, чтобы в нашем обществе, которое на 80% доверяет президенту, чтобы вся эта гниль, которая осталась, она была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Андрей Гурулев

«Теперь у нас генералами можно разбрасываться» Перевод Гурулева в другой комитет крайне возмутил Владимира Соловьева, частым гостем которого был депутат. По мнению ведущего, так «разбрасываться генералами» нельзя.

Своим негодованием он поделился в эфире 11 февраля во время беседы с военным экспертом Владиславом Шурыгиным.

Фото: РИА «Новости»

«Теперь оказывается, Андрей Викторович Гурулев не специалист в вопросах обороны, он ушел в другой комитет. Оказывается, теперь у нас генералами можно разбрасываться, переводя их из комитета в комитет. Ну, окей», — отрезал журналист. В ответ Шурыгин заметил, что генерал в отставке стал «неудобным» еще в 2014-м. Соловьев тем временем продолжал негодовать.

Это тот самый Гурулев, ученики которого сейчас генерал-лейтенанты и генерал-полковники. В войсках о нем говорят с добрым словом. Конечно, чего ему делать в Думе в комитете по обороне? Правильно. Владимир Соловьев

«Давайте оттуда еще Картаполова выгоним. Давайте уберем людей, которые глубоко в теме, глубоко понимают, глубоко знают. Генерал-полковника Картаполова тоже, может, перевести куда-нибудь? В комитет по печати можно перевести», — поинтересовался он.

Фото: РИА «Новости»

Сам Гурулев пока новых заявлений по поводу своего нового места работы не делал. Зато успел опровергнуть фейковое заявление якобы от своего лица, появившееся в нескольких крупных Telegram-каналах. Касалось оно жителей Крыма, Донбасса и «необходимости учить их любви Родине». По словам авторов вбросов, вот так Гурулев, «которого вежливо попросили из комитета обороны, нашел себе новое поле для экспериментов». «В интересное время живем. Люди, которые не могут отличать вымысел от реальности, вносят весомый вклад в информационную повестку Telegram-сообщества. Ну, если вы сели в лужу, то признайте хотя бы, а не трусливо удаляйте посты», — посоветовал генерал в отставке.