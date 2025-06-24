Гектар для миллиардера. Илона Маска зовут на Дальний Восток, но с условием

Зампредседателя комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов предложил миллиардеру Илону Маску получить российское гражданство и получить гектар на Дальнем Востоке. В Сети после этого задались вопросом — неужели иностранец действительно может получить участок так просто? На этот вопрос 360.ru ответил

Как Маску получить гектар? По словам эксперта по недвижимости Владимира Шмелева, предложение Свинцова связано с программой «Дальневосточный гектар». Принять в ней участие могут только граждане России, для иностранцев такая возможность не предусмотрена. То есть для начала Маску нужно получить паспорт гражданина РФ, а также зарегистрироваться на «Госуслугах». «Если Маск станет гражданином Российской Федерации, то он достаточно простым путем через „Госуслуги“ — есть специальная программа — может получить дальневосточный гектар. Причем, если он будет с семьей, и члены его семьи также станут гражданами РФ, то на каждого члена семьи — не более гектара», — уточнил эксперт в беседе с 360.ru. Также специалист обратил внимание, что программа распространяется не только на Дальний Восток. Участки доступны в Республике Саха, Бурятии, Забайкальском крае, Камчатском крае, Еврейской автономной области, Амурской области, а также с 2022 года в Карелии, Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях.

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С гектаром все не так просто Однако у программы есть нюансы. В первые пять лет землю выдадут каждому пожелавшему гражданину в безвозмездное пользование. В течение двух лет получивший участок россиянин должен будет подать уведомление, где расскажет, как будет использовать гектар. «Использовать его можно в соответствии с назначением земли, как для строительства дома, для дачи, для сельского хозяйства <…> организации фермы, для организации туристических баз всевозможных. В целом, на свое усмотрение», — уточнил собеседник 360.ru. При этом для выдачи участков существуют свои условия. Например, рядом с городом землю выдавать не станут. Территория может находиться не ближе 20 километров от населенных пунктов численностью 300 тысяч человек и не ближе девяти километров до пунктов численностью 50 тысяч. «Понятно, что это делается для того, чтобы развивать земли, чтобы они не были заброшены в отдаленной местности», — объяснил эксперт.

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Выдали — пользуйся По его словам, если получивший участок не займется им в течение пяти лет, то сделка аннулируется и человек больше не сможет воспользоваться программой. Шмелев напомнил, что в этом году приняли закон, обязывающий хозяев заброшенных участков следить за территорией. В случае несоблюдения этого правила человеку выписывают штраф, а если даже денежное наказание не помогает — землю изымают в пользование государству. «А в целом, да, вот такая программа — „Дальневосточный гектар“. То есть один гектар бесплатно, и через пять лет можно оформить либо аренду до 49 лет, либо оформить собственность», — сказал Шмелев. Процедура по получению участка не сложная, еще раз подчеркнул эксперт. Кроме того, она позволяет воспользоваться льготными кредитами на ведение бизнеса и грантами для предпринимателей.