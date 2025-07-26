Сегодня 12:15 А салют будет? Где и как пройдет празднование Дня ВМФ — 2025 Международник Данилов рассказал, почему Сталин возродил День ВМФ 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Общество

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В конце июля в России есть особенная дата. Страна чествует военных моряков, ветеранов флота и всех, кто связан с морской мощью государства. День ВМФ сохранил старые традиции и обрел новые форматы. Как появился праздник, когда и как его отмечают, состоятся ли в 2025 году в Санкт-Петербурге парад и фейерверк и какие мероприятия запланированы, выяснил 360.ru.

Когда празднуется День Военно-морского флота Ежегодно праздник моряков отмечают в последнее воскресенье июля. В 2025-м оно выпадет на 27-е число. Как появился День ВМФ в России Сейчас профессиональный праздник моряков закреплен на государственном уровне, хотя так было не всегда, рассказал 360.ru директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов. «Регулярный флот в нашей стране появился только при Петре I — это 1696 год. Тогда вышел соответствующий указ императора», — пояснил международник. Первые победы флота под командованием Петра были во время Северной войны, где Россия активно атаковала шведские корабли. Это было неожиданностью для всей Европы, в том числе для самой Швеции.

Фото: План Гангутского сражения 1714 года. Гравюра Питера Пикарта / РИА «Новости»

Знаковым считают Гангутское сражение 27 июля 1714 года у мыса Гангут в Балтийском море.

Это событие стали считать днем становления морского флота России. Проходили парады, богослужения, салюты. Петр Первый обставил все с большой пышностью. Виталий Данилов

В течение следующих столетий традиция сохранялась — моряков чествовали при всех царях вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Новая власть отменила все государственные праздники, которые были в империи. При этом флот в молодой республике никуда не делся. Праздник вернули по инициативе наркома ВМФ СССР Николая Кузнецова. Сталин инициативу поддержал, хотя его окружение было против. «Однако Иосиф Виссарионович, как стратегически мыслящий человек, предполагал, что такие вехи нужны для каждого рода войск, в том числе и для ВМФ», — объяснил Данилов.

Фото: РИА «Новости»

Праздник утвердили постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПб в 1939-м. Согласно документу, День ВМФ должны были отмечать каждый год 24 июля, когда организовывались парады военных кораблей. С тех пор мероприятия проводили ежегодно, за исключением военных лет. Дату перенесли на последнее воскресенье июля указом Президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Традицию поддержал президент России Владимир Путин, который подписал соответствующий документ в 2006-м. Как отмечают День ВМФ В честь праздника в России организуют тематические концерты, акции, всенародные гулянья, экскурсии — все, что связано с флотом, рассказал Данилов. «Главный морской парад принимает Санкт-Петербург. Через акваторию Невы проходит современная морская техника. На Дворцовой площади устраивают концерты, а с Петропавловской крепости запускают салют», — рассказал международник.

Интересно Программа мероприятия ежегодно одна и та же, меняется лишь количество кораблей. Программа мероприятия ежегодно одна и та же, меняется лишь количество кораблей.

Масштабные празднования с парадами обычно проходят в Кронштадте, Мурманске, Новороссийске, Калининграде — городах, где находятся морские базы.

Фото: Maksim Konstantinov/ Патрульный корабль «Иван Папанин» / www.globallookpress.com

Мероприятия и события ко Дню ВМФ: где посмотреть салют «Что касается этого года, то ситуация пока не ясна. Праздник в Санкт-Петербурге могут отменить из-за текущей политической обстановки и угрозы со стороны беспилотников. Решение о проведении примет президент, и мы узнаем о нем немного позже», — объяснил Данилов. Парада в Северной столице 27 июля действительно не будет, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по культуре. Все праздничные мероприятия перенесли в Кронштадт. Концерт пройдет на Якорной площади. В нем поучаствуют военные творческие коллективы и артисты эстрады. Отдельную программу запланировали в парке культуры и отдыха «Патриот». Это означает, что парада в акватории Невы, концерта на Дворцовой площади и салюта с Петропавловской крепости в 2025 году не будет.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Что подарить на День ВМФ Вот 10 идей, чем можно порадовать близкого: Флаг ВМФ или Андреевский в рамке; Кружка с гравировкой «Семь футов под килем», «Лучшему моряку»; Книга о легендарных кораблях и морских сражениях; Картина с морским пейзажем; Экскурсия на боевой корабль; Свитер с морской тематикой; Водонепроницаемые часы; Торт в виде корабля или штурвала; Мини-якорь из дерева или металла; Фотокнига с памятными моментами службы. Лучше не дарить алкоголь или сувениры не морской тематики.