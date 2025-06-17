Гарбузов: московские бренды нарастили производство оригинальных украшений и сумок

Столичные предприятия легкой промышленности расширили ассортимент головных уборов, ремней, очков, бижутерии, сумок и других аксессуаров. С начала 2025 года они выпустили более миллиона украшений, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Свыше 340 предприятий в Москве производят одежду и аксессуары. Компании выпускают новые и уникальные коллекции и создают креативные и необычные аксессуары с авторским дизайном. Благодаря мерам городской поддержки предприятия увеличивают производственные мощности и объем выпуска продукции», — сказал он.

Компании расширяют ассортимент и наращивают объемы производства. Только с января по апрель они произвели более девяти тысяч женских швейных головных уборов, свыше четырех тысяч ремешков из кожи, лент и браслетов для наручных часов, а также более миллиона единиц бижутерии.

Новую линейку украшений запустил бренд Panfil. В нее вошли колье, браслеты и подвески на сумку, созданные вручную из гипоаллергенного металла, стеклянных бусин, натурального жемчуга, керамики и бисера. Ключевая идея коллекции заключается в контрасте минималистичной основы и ярких деталей.