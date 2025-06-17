Гарбузов: московские бренды нарастили производство оригинальных украшений и сумок
Столичные предприятия легкой промышленности расширили ассортимент головных уборов, ремней, очков, бижутерии, сумок и других аксессуаров. С начала 2025 года они выпустили более миллиона украшений, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Свыше 340 предприятий в Москве производят одежду и аксессуары. Компании выпускают новые и уникальные коллекции и создают креативные и необычные аксессуары с авторским дизайном. Благодаря мерам городской поддержки предприятия увеличивают производственные мощности и объем выпуска продукции», — сказал он.
Компании расширяют ассортимент и наращивают объемы производства. Только с января по апрель они произвели более девяти тысяч женских швейных головных уборов, свыше четырех тысяч ремешков из кожи, лент и браслетов для наручных часов, а также более миллиона единиц бижутерии.
Новую линейку украшений запустил бренд Panfil. В нее вошли колье, браслеты и подвески на сумку, созданные вручную из гипоаллергенного металла, стеклянных бусин, натурального жемчуга, керамики и бисера. Ключевая идея коллекции заключается в контрасте минималистичной основы и ярких деталей.
Производитель одежды и аксессуаров Radical Chic переосмыслил восточную классику в коллекции шелковых платков. Для оформления использовались приемы и символика школы японской живописи, традиционные пейзажи, животные, цветы и птицы. Например, белые и черные лебеди как символ баланса.
«Айкрафт» объединил в линейке оптики, вдохновленной атмосферой разных городов, современный дизайн и высокие технологии. Очки из новой коллекции оснащены инновационными поляризационными линзами для защиты от ультрафиолета, оптимальной четкости и комфорта в любых условиях.
Одной из самых оригинальных новинок сезона стала сумка-шпроты от бренда Pepfer. Эта компания известна уникальным стилем, созданным в сотрудничестве с художниками и на основе рисунков XIX–XX веков. На этот раз она презентовала сумку в виде консервной банки с аппликацией в форме рыбки, крышкой и обвесом-открывашкой.