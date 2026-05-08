Памятная акция ко Дню Победы прошла в Дмитровском округе
В Дмитровском округе у братской могилы в деревне Василево прошла памятная акция ко Дню Победы. Участники почтили память 239 советских воинов, погибших в боях за Москву в 1941 году.
К мемориалу пришли представители администрации, силовых структур, ветеранских организаций, кадеты и жители округа. Среди участников были глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, представители УФСБ по Москве и Московской области, а также потомки одного из погибших бойцов.
Галина Сидорова и Даниил Левкин приехали к месту захоронения своего родственника — лейтенанта госбезопасности Василия Сидорова. Он погиб в ноябре 1941 года на Рогачевском направлении и был похоронен в этой братской могиле.
«Люди, покоящиеся здесь, в тяжелые дни приняли последний бой. Они защитили свою землю и нашу свободу. Мы будем помнить об этом всегда», — отметил Михаил Шувалов.
Представитель УФСБ по Москве и Московской области Станислав Попов подчеркнул важность сохранения памяти о бойцах подразделений НКВД и их роли в обороне столицы. Он добавил, что новые архивные данные помогают устанавливать имена ранее неизвестных героев.
Галина Сидорова поздравила собравшихся с наступающим Днем Победы. Ее внук Даниил Левкин рассказал, что гордится своим прадедом и его подвигом.
Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Завершилась встреча исполнением песни «День Победы».
В братской могиле захоронены 239 воинов, павших в боях за Москву в 1941 году. Здесь сражались части 30-й армии генерала Лелюшенко, кавалерийские и стрелковые соединения, танковые подразделения и бойцы мотострелкового полка НКВД.
После войны сюда перенесли останки из нескольких окрестных деревень и села Рогачево. Сейчас на мемориальных плитах указаны все установленные имена.
В прошлом году по инициативе УФСБ России по Москве и Московской области на объекте провели капитальный ремонт и обновили мемориальный комплекс.