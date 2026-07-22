Фрикшн-максинг: зачем зумеры намеренно усложняют себе жизнь и ищут дорогу без навигатора

Среди зумеров набирает обороты необычный тренд — фрикшн-максинг, то есть намеренное усложнение повседневных задач ради возвращения толерантности к дискомфорту. Молодежь варит кофе в турке, пишет письма от руки и ищет дорогу без навигатора. О том, как этот тренд связан с карьерой и хорошо ли это для работодателей, ведущая 360.ru Регина Понамарева поговорила с HR-экспертом, бизнес-тренером и автором книги «Нанять и любить» Светланой Белодет.

Эксперт с самого начала подтвердила, что работодатели действительно ценят людей, способных выполнять задачи без помощи технологий. По ее словам, несмотря на активное внедрение искусственного интеллекта во все бизнес-процессы, в центре всегда остается человек с его уникальными навыками.

Действительно работодатели любят, конечно, людей, которые умеют делать что-то руками. То есть у них есть свои определенные компетенции. Сейчас, конечно, очень активно развивается искусственный интеллект, его внедряют во все бизнес-процессы, но в целом в центре все равно стоит человек и его определенные какие-то навыки, которые необходимы для совершения каких-то действий для работодателя. Поэтому навыковая история, компетенции, развитие своего мышления, развития. Это, в принципе, необходимо для бизнеса.

На вопрос, зачем молодежи вырабатывать толерантность к дискомфорту и при чем здесь карьера, Белодет ответила, что сейчас нет дефицита в информации, зато есть дефицит в опыте.

«Есть дефицит в опыте, и за этим, наверное, все идут в большей степени. Книги читают, потому что, ну правда, найти любую информацию можно в интернете. Расскажу историю одного старшеклассника, который меня покорил своим мышлением и позицией. Когда он обнаружил, что очень много его ровесников не глубоко погружаются в какие-то задачи, достаточно поверхностно мыслят, он для себя вывел определенную формулу: „Если я буду стараться что-то изучать глубже и осмысленнее вести себя, то у меня будет гораздо больше шансов построить карьеру и быть впереди всех“», — поделилась Белодет.

Что это значит для рынка труда

По наблюдениям эксперта, сейчас молодое поколение вместо того, чтобы хвастаться дорогими телефонами, обсуждает свои навыки и знания. Этот тренд ее радует, и она надеется, что зумеры продолжат осваивать «аналоговые» способы действий.

Белодет признала, что у работодателей действительно сложные отношения с поколением Z — они часто увольняются, если им что-то не нравится. По ее мнению, в офисах компаниям стоит уделять больше внимания объяснению смыслов.