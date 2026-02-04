Февральское нашествие лосей в Подмосковье: что делать, если встретил зверей на улице

На фоне аномальных морозов и снегопадов жители Подмосковья начали все чаще натыкаться на лосей в зоне жилой застройки: звери гуляют по улице около домов, словно бы ничего не боясь. В Балашихе, например, любопытный лось заглядывал в салон автобуса, стоя на остановке. ГИБДД России отреагировала на фото зверя, назвав его самым дисциплинированным. Но если серьезно, при встрече с лесными жителями нужно помнить о правилах безопасности.

Нападать на людей лоси просто так никогда не будут, добавил ученый. Но важно не провоцировать зверей, не нужно пытаться их гладить и входить в контакт.

Основной причиной, почему лоси приходят в населенные пункты, становится нехватка пропитания, отметил в беседе с 360.ru ученый зоолог, энтомолог Владимир Ефременко. Все от того, что их естественная кормовая база — ветки и кора деревьев — может быть скрыта под замерзшим снегом.

«Ни в коем случае не надо орать, пугать, камнями швырять. Просто как шли, так и идете. Видите, что он перебегает дорогу, встали аккуратно, постояли, он перешел — дальше пошли», — призвал специалист.

Не подкармливайте лосей

Отдельно эксперт отметил, что животных нельзя подкармливать, хотя они и приходят из леса по причине нехватки еды. Однако особо сердобольным любителям животных нужно уяснить, что лосям не нужно предлагать никакие угощения, например, хлеб с солью.

Все необходимое они находят в природе, привычная людям еда им только навредит. Кроме того, прикормка формирует у лося привычку возвращаться.

«Когда человек начинает подкармливать, лось запоминает. Придет еще раз, потому что еще подкормят. Ну а когда ему что-то не понравится, если, например, не принесли, он же может и обидеться. А обидится — может и ударить. А это смерть», — предупредил зоолог.

На вопрос, нужно ли звонить в МЧС или другие службы, если лося заметили в городе, Ефременко ответил отрицательно. По его словам, звери самостоятельны и обычно быстро уходят в лес без посторонней помощи.