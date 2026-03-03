Фейк: все россиянки получат выплаты к 8 Марта

Информация о том, что все россиянки получат выплаты к 8 Марта, не подтвердилась

Все жительницы России получат выплаты к 8 Марта. Соответствующий указ уже якобы подписал президент Владимир Путин, необходимо лишь заполнить заявку в мессенджере.

Фейк

В различных телеграм-каналах распространяется сообщение о том, что Владимир Путин подписал указ о выплатах к 8 Марта, которые получат все женщины. Деньги начали приходить якобы уже с 1 марта, и суммы варьируются для женщин разных возрастов: чем старше женщина, тем большая выплата ей положена.

Правда

На самом деле никаких централизованных выплат не предусмотрено — ни президент, ни Социальный фонд России (СФР) не объявляли о каких-либо праздничных выплатах.

Такие сообщения — типичная мошенническая схема в Telegram для кражи данных. В сообщении есть ссылки, по которым предлагают пройти женщинам определенного возраста. Все они ведут в один и тот же канал, с помощью которого злоумышленники могут украсть личные данные.

Схема с фейковыми выплатами, которые полагаются гражданам России по разным поводам, не нова, она периодически всплывает в разных регионах, и везде ее, как правило, разоблачают.

К примеру, в 2024 году посты про выплаты женщинам распространялись в Ивановской области. В июле 2025 года выплаты уже якобы полагались всем гражданам России, однако это тоже был фейк.

По поводу нынешней волны распространения недостоверной информации обстоятельно написал Пензенский информационный портал. Главный редактор PNZ.RU, эксперт в сфере социального и пенсионного законодательства Владимир Белов предупредил: данные о подаче заявлений на федеральные выплаты к Женскому дню — это стопроцентный фейк. На общероссийском уровне никаких специальных пособий законодательством не предусмотрели.

Мошенники часто используют праздничную суету в своих целях. Они представляются официальными организациями и выманивают личные данные и доступ к банковским картам.

Важно помнить, что государство не рассылает бюджетные средства через мессенджеры. Любые официальные заявления о пособиях можно найти в личном кабинете на «Госуслугах» или в релизах Социального фонда России и Минтруда.

В честь праздника могут быть предусмотрены выплаты от региональных властей. Но размер и условия таких выплат зависят от местных законов.

Например, в нескольких регионах Центральной России и Поволжья денежные подарки приготовили для женщин — ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников боевых действий.

В Москве и Московской области по сложившейся традиции особые поздравления получают матери-героини и многодетные семьи. В некоторых северных регионах материальную помощь окажут пенсионеркам, празднующим в марте вековой юбилей.

В Самарской области и ряде других субъектов практикуются разовые выплаты для женщин с инвалидностью или одиноких матерей, воспитывающих детей в сложных жизненных обстоятельствах. Чтобы узнать о наличии таких привилегий, необходимо обращаться напрямую в органы социальной защиты по месту жительства.

Таким образом, информация о том, что всем женщинам в России полагаются выплаты к 8 Марта, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.