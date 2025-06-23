Фейк: в Воронеже введут дополнительные меры безопасности из-за угрозы терактов

В Сети появились сообщения о том, что в Воронежской области существует угроза терактов, поэтому в регионе введут дополнительные меры безопасности. Однако данные ничего общего с действительностью не имеют.

Фейк

Жителям Воронежа начали массово рассылать через мессенджер WhatsApp фотографии документов, в которых говорится об угрозе терактов в период с 23 по 24 июня. На изображениях видно, что это указ губернатора о введении дополнительных мер безопасности.

Правда

На самом деле документ является подделкой. Похожие фотографии уже появлялись в Сети, но тогда в тексте шла речь о других регионах. Структура нового документа совпадает с предыдущими фейками, в этот раз злоумышленники из украинских ЦИПсО проделали работу над ошибками — они исправили почти все, на что фактчекеры указывали ранее.

На этот раз авторы подделки заменили «повышенную проверку» на «усиленную» и расставили двоеточия в нужных местах. Также дезинформаторы убрали пункт, в котором глава региона отдавал приказание силовым органам, которые ему не подчиняются.

В новой версии «указа» злоумышленники нелогично оформили пункт об ограничении въезда на территории. Они назвали момент, когда ограничения вступают в силу, после чего прописали меры и в том же предложении написали, когда их снимут. Правильней было бы обозначить период от начала до конца, а затем говорить о мерах, вводимых на это время.

На недостоверность документа указывает и тот факт, что последний опубликованный на сайте губернатора Воронежской области указ датируется 19 июня и носит номер 111-у. Предыдущие документы — № 110-у и № 109-у — имеют датировку 19 и 18 июня соответственно. Фейковый же документ имеет номер 119-у и датируется 20 июня, и на сайте его нет.

Еще одним доказательством подделки является и то, что губернатор региона Александр Гусев ездил на ПМЭФ-2025, который проходил 18–21 июня.

Из-за командировки руководителя области в эти дни подписи на документах ставил его первый заместитель — Сергей Трухачев. В фейковом же указе стоит имя Гусева. Факт того, что 20 июня губернатора замещал Трухачев, подтвердили и в администрации региона, сообщили «Вести Воронеж».

Представители ведомства обратились к россиянам и попросили доверять только проверенным источникам информации. Они добавили, что в случае сомнений необходимо проверять существование правовых региональных актов на официальных ресурсах.