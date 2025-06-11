Фейк: в Свердловской и Нижегородской областях усилят меры безопасности в День России
Сообщения об усилении мер безопасности в двух областях 12 июня оказались фейком
В Сети появились фотографии указов глав Свердловской и Нижегородской областей, в которых говорится об усилении мер безопасности 12 июня из-за угрозы терактов. Являются ли эти документы настоящими — разобрался 360.ru.
Фейк
На фото видно, что дополнительные меры безопасности якобы планируют ввести в двух регионах. Согласно документам, в День России существует «возросшая угроза вмешательства третьих лиц с возможной целью осуществления террористических актов». Меры безопасности введут на сутки с полуночи 12 июня.
Правда
На самом деле документы, фотографии которых появились в пабликах и Telegram-каналах, являются фейком.
Это видно при формальном сравнении скриншотов: снимки сделали на одном и том же столе и под одним углом, который обычно получается при отклонении оборудования, использованного для съемки, от перпендикуляра к поверхности.
Такой метод обычно используют в тех случаях, когда нужно убрать область затенения, возникающую из-за верхнего источника света. Если смартфон или фотоаппарат не отклонить, на снимок попадут тени от рук и оборудования.
В глаза также бросается и подозрительно одинаковый текст в обоих документах. Создается впечатление, что решения не принимались главами областей самостоятельно с учетом той или иной региональной специфики, а были спущены сверху.
Кроме того, в текстах много ошибок. Например, в «указе», который подписал нижегородский губернатор, не стоит двоеточие перед перечислением пунктов с вводимыми мерами безопасности.
Также в одном из предложений составители использовали словосочетание «повышенная проверка», которое кажется странным для носителей языка.
Помимо этого, в пункте 1.3 период действия ограничений отобразили неестественным образом. Авторы текста назвали момент, когда ограничения начинают действовать, затем прописали сами меры, и в том же предложении обозначили время, когда их снимут. Это тоже кажется нелогичным.
Кроме того, в пункте 1.5 главы регионов отдают приказание правоохранительным органам, хотя таких полномочий у них нет.
На недостоверность документов указывает и то, что их копий нет на региональных порталах. На сайте правительства последним обнародованным указом является файл от 2 июня с номером 112. Фейковый же документ датируется 9 июня и имеет номер 116.
На портале врио губернатора Свердловской области последний указ — от 26 мая, у него номер 189-УГ. Файлов, похожих на фейковый документ, распространившийся в Сети, на официальном сайте нет.
Злоумышленники публикуют фальшивые указы с витиеватыми формулировками, чтобы дестабилизировать и запугать общество. Таким образом действуют украинские ЦИПсО — они пытаются распространить среди россиян панические настроения и заставить их отказаться от посещения массовых мероприятий, чтобы сорвать празднование Дня России.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.