Фейк: в Свердловской и Нижегородской областях усилят меры безопасности в День России

Сообщения об усилении мер безопасности в двух областях 12 июня оказались фейком

В Сети появились фотографии указов глав Свердловской и Нижегородской областей, в которых говорится об усилении мер безопасности 12 июня из-за угрозы терактов. Являются ли эти документы настоящими — разобрался 360.ru.

Фейк

На фото видно, что дополнительные меры безопасности якобы планируют ввести в двух регионах. Согласно документам, в День России существует «возросшая угроза вмешательства третьих лиц с возможной целью осуществления террористических актов». Меры безопасности введут на сутки с полуночи 12 июня.

Правда

На самом деле документы, фотографии которых появились в пабликах и Telegram-каналах, являются фейком.

Это видно при формальном сравнении скриншотов: снимки сделали на одном и том же столе и под одним углом, который обычно получается при отклонении оборудования, использованного для съемки, от перпендикуляра к поверхности.

Такой метод обычно используют в тех случаях, когда нужно убрать область затенения, возникающую из-за верхнего источника света. Если смартфон или фотоаппарат не отклонить, на снимок попадут тени от рук и оборудования.

В глаза также бросается и подозрительно одинаковый текст в обоих документах. Создается впечатление, что решения не принимались главами областей самостоятельно с учетом той или иной региональной специфики, а были спущены сверху.

Кроме того, в текстах много ошибок. Например, в «указе», который подписал нижегородский губернатор, не стоит двоеточие перед перечислением пунктов с вводимыми мерами безопасности.

Также в одном из предложений составители использовали словосочетание «повышенная проверка», которое кажется странным для носителей языка.

Помимо этого, в пункте 1.3 период действия ограничений отобразили неестественным образом. Авторы текста назвали момент, когда ограничения начинают действовать, затем прописали сами меры, и в том же предложении обозначили время, когда их снимут. Это тоже кажется нелогичным.