Фейк: в России сократят отпуска

В Сети обсуждают инициативу о сокращении отпусков в России. Автор предложения хочет уменьшить его на неделю, а новогодние каникулы сократить до шести дней. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что в России призвали сократить отпуска и новогодние праздники. Различные Telegram-каналы пишут, что авторы инициативы мотивируют сокращение отпусков с 28 дней до 21 дня и уменьшение новогодних каникул тем, что это поможет поднять экономику страны и оздоровить население.

Правда

На самом деле за инициативу выдается частное мнение общественного деятеля и политтехнолога Вадима Попова, которое он выразил в беседе с изданием «Абзац».

«В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения. Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции. Не время, когда против нашей страны ведется настоящая война со стороны Запада, прохлаждаться месяц на курортах и дачах», — заявил Попов.

По его словам, только так страна сможет преодолеть все сегодняшние вызовы. Он уточнил, что такие меры благоприятно скажутся и на здоровье нации: «Также стоит сократить время новогодних каникул, за которые страна теряет сотни миллиардов рублей в результате простоя производств. Можно ограничиться временем с 31 декабря по 5 января». В своем Telegram-канале Попов подтвердил, что выступает за сокращение новогодних праздников.

Вадим Попов не является законотворцем, он общественный деятель и политтехнолог. Говорить о том, что существует какая-то инициатива, нельзя, так как никаких подобных законопроектов в Госдуме не рассматривается. Нет подобных тем и в списке проектов законодательных инициатив.

В Госдуме отреагировали на слухи о том, что в России могут сократить отпуска и праздничные дни. Депутат Ярослав Нилов в комментарии для News.ru заявил, что на данный момент законопроекты на эту тему не рассматриваются. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов также считает, что сокращение количества праздничных и отпускных дней может оказать негативное воздействие на здоровье россиян.

Подобные вещи нужно обсуждать на площадке трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительственной стороны, считает парламентарий.

«Дискуссии относительно сокращения новогодних праздников звучат ежегодно, и продолжаются они уже лет 20. Объясняют это тем, что граждане на каникулах пьют много алкоголя и много употребляют лишней пищи. И да, любой дополнительный выходной — это также нагрузка на экономику. Но встречи с разными аудиториями позволяют мне быть убежденным в том, что абсолютное большинство хотят продолжительных выходных дней в новогодний период. Люди так привыкли, и я против сокращения», — отметил Нилов в беседе с «Национальной службой новостей».

Таким образом, информация о том, что в России рассматривают инициативу по сокращению отпусков на неделю, с 28 до 21 дня в год, а также планируют сократить новогодние праздники до шести дней, недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.