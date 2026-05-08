Фейк: в России начнут штрафовать за фото в купальнике

Новость о штрафах за фото в купальнике в России оказалась неправдой

В мессенджерах и социальных сетях завирусилась новость, что в России начнут штрафовать за публикацию фотографий в купальниках. Однако информация оказалась недостоверной.

Фейк

Некоторые паблики распространили слух, что максимальная сумма взыскания якобы достигнет 10 миллионов рублей. В качестве обоснования приводят версию о переизбытке откровенного контента и эротики в интернете.

Правда

На самом деле эта информация недостоверна. В настоящий момент в России отсутствуют какие-либо нормативно-правовые акты, устанавливающие штрафы за публикацию фотографий в купальниках, включая упомянутые суммы.

Первоисточником информации является глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который в беседе с «Абзацем» изложил личную позицию по вопросу регулирования интернет-контента.

«Я считаю, что надо делать определенный регулятор, потому что сегодня, как ни зайди в интернет или любую социальную сеть, там практически одна эротика. Патриотического контента осталось очень мало, поэтому нужны реальные штрафы. Для первого раза штраф два миллиона рублей, для второго — 10 миллионов рублей. Иначе люди не будут бояться», — объяснил он.

Также Бородин высказал мнение о необходимости введения полного запрета на использование фотографий в купальниках в качестве аватаров в социальных сетях. С соответствующей инициативой он намерен обратиться в какое-либо ведомство, уполномоченное в сфере контроля за интернет-контентом.

По утверждению Бородина, предлагаемые поправки должны позволить блокировать подобные публикации и налагать крупные штрафы на нарушителей в целях защиты психики молодых людей.

За поведение в общественном месте могут применяться обычные административные статьи, но они связаны не с купальником как таковым, а с нарушением порядка. Например, статья 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Это уже не первый фейк на подобную тему. В прошлом году 360.ru уже опровергал информацию, что появление в купальнике вне пляжных зон приведет к аресту и тюрьме.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.