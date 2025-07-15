Фейк: выход в купальнике вне пляжа обернется арестом в России

Наказания за появление в купальнике вне пляжа в КоАП не нашли

В социальных сетях разошлась информация, что появление в купальнике вне пляжных зон приведет к аресту и тюрьме. Но авторы этих сообщений не учли, что при наказании учитывается не форма одежда, а поведение человека.

Фейк

Арест и отправка в тюрьму грозят россиянам, которые появятся в купальниках вне пляжа .

Правда

Информацию о наказании за ношение купальника вне рекреационных зон взяли из комментария юриста Ильи Русяева Lenta.ru.

Собеседник журналистов заявил, что административная ответственность грозит тем, кто появляется в пляжной одежде в общественных местах намеренно и при этом своим поведением нарушает нормы общественного порядка.

«Например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью или приставаниями к окружающим, [тогда] действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», — заявил Русяев.

Юрист отметил, что наказанием за такое нарушение может стать штраф от 500 до 1000 рублей, но если поведение человека оказалось слишком вызывающим, то дело могут трактовать как мелкое хулиганство, в котором максимальное наказание предусматривает административный арест на 15 суток.

Таким образом, человека накажут не за ношение купальника в общественном месте, а за нарушение общественного порядка по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому пляжная одежда не является основанием для привлечения к ответственности.

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