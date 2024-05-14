Фейк: в новых российских регионах провалилась выдача паспортов | 360°

Общество 14 мая 2024, 17:40 Фейк: в новых российских регионах провалилась выдача паспортов Информация о провале выдачи паспортов в новых регионах оказалась фейком РИА «Новости»

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Украинские Telegram-каналы распространили данные о том, что в новых регионах России якобы провалился процесс выдачи населению паспортов, из-за чего властям пришлось пойти на «уступки». Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Некоторые паблики сообщили, что жители новых регионов будто бы отказывались получать российские паспорта. По словам авторов этих публикаций, властям якобы пришлось изменить крайний срок перед началом депортации граждан без паспорта или вида на жительство на полгода: с 1 декабря 2024 года вместо 1 июля 2024 года. СМИ также утверждали, что отказ от получения российских документов грозил жителям административными санкциями.

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Правда

Паспортизация регионов проходит успешно, и о ее провале не может быть и речи. Например, в Запорожской области уже к концу 2023 года документы получили уже более 80% населения. Глава региона Евгений Балицкий доложил, что к середине 2024 года паспортами обзаведутся все жители. По информации ТАСС, есть вероятность того, что 5% из них не успеют вовремя оформить документы, однако даже это маловероятно. Кроме того, граждане, у которых нет паспорта, не имеют права на соцвыплаты от государства.

По данным МВД, жителей, которые не обратились за паспортом, нельзя депортировать из страны, так как на это существует бессрочный запрет. Он не касается только тех граждан, которые создают угрозу государственной или общественной безопасности.

В ведомстве напомнили, что право на проживание продлили также иностранцам, имеющим вид на жительство или удостоверение на постоянное проживание в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях. На основании имеющихся у них документов им разрешили находиться в новых регионах до 31 декабря 2024 года включительно. Временно пребывающие на этой территории иностранцы также смогут находиться в стране без санкций до 31 декабря 2024 года включительно.

В МВД добавили, что иностранных граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях освободили от прохождения медицинского освидетельствования, приобретения медполиса, договора о предоставлении платных медицинских услуг. Им не нужно получать разрешительные документы для трудовой деятельности и необязательно соблюдать требования к заявленной цели въезда в Россию после прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования.

По данным «Интерфакса», иностранцев также не будут привлекать к административной ответственности за нарушение миграционного режима, если они обращаются в органы внутренних дел за документами, необходимыми для законного пребывания в России.

Несмотря на информацию в украинских Telegram-каналах, паспортизация в новых регионах проходит успешно — она охватила почти все население. Сообщения о провале этого процесса оказались фейками.

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