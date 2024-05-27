В Сети появилась информация о том, что Россия якобы заставляет жителей новых регионов покупать сим-карты по паспортам ради насаждения «цифрового рабства». Достоверны ли эти данные, выяснил 360.ru.

Фейк

О том, что сим-карты в новых субъектах России стали продавать только при предъявлении паспорта, пишут в украинских Telegram-каналах. Власти РФ обвинили в том, что она якобы практикует «цифровое рабство».

Правда

На самом деле ничего неординарного в продаже сим-карт не происходит, и торговля ими по паспортам — даже не нововведение. В частности, в Запорожской области продажа чипов для сотовой связи происходит в соответствии с законами России.

Еще 1 июня 2018 года вступили в силу поправки в закон «О связи», ужесточившие контроль за продажей сим-карт. При покупке чипов для мобильной связи пользователи должны предоставлять данные о себе, а представители оператора — убедиться в их достоверности.

Кстати, и на Украине в 2021 году планировали практиковать торговлю сим-картами по паспорту, сообщало местное издание «Страна.ua».

Практика продажи чипов для мобильной связи при идентификации личности по документам распространена во многих странах, в том числе европейских, отмечал Forbes. В Германии, Франции и Бельгии правила ужесточили после ряда терактов. В Китае идентификацию абонентов при продаже «симок» ввели еще в 2010 году, чтобы бороться с мошенничеством при использовании средств связи. Есть даже список стран с условиями приобретения сим-карт для мобильной связи.

Правила приобретения чипов для сотовой связи остаются либеральными лишь в полусотне государств. А в некоторых странах требуют сдавать даже биометрические данные.

Но, похоже, для киевского режима, поддерживающего террористическую идеологию, вполне естественно не контролировать связь в своей стране и возмущаться по поводу действий других стран по борьбе с терроризмом.

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