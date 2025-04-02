Фейк: в Малаховке поймали крокодила

В Сети появились сообщения о том, что в Малаховке якобы поймали крокодила. Рептилию доставили в зоопарк, где о ней позаботятся специалисты. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

Новости о крокодиле, пойманном в городском округе Люберцы, распространились в Сети 1 апреля. Рептилию якобы обнаружили в одном из водоемов Малаховки.

В качестве доказательства авторы сообщений представили видео с работниками в оранжевых жилетах, которые пытались извлечь пресмыкающееся из воды.

Правда

СМИ и интернет-пользователи сошлись во мнении, что новость — первоапрельская шутка. Во-первых, никаких официальных сообщений от полиции и властей Люберец не поступало.

Вопросы также вызвало само видео — оно существует в единственном экземпляре и длится несколько секунд, в течение которых идет смена планов. В таком коротком ролике рядом с рабочими фигурируют три разных авто. Каждый раз — не более одной машины в кадре.

Кроме того, крокодилы относятся к особо опасным хищникам, и на их отлов отправили бы не специалистов ЖКХ, а спасателей, зоологов, ветеринаров и медиков с привлечением полиции. Судя по кадрам, ситуация не вызвала интереса даже у местных жителей, хотя наблюдателей должно было быть много.