Фейк: в Малаховке поймали крокодила
Информация о пойманном в Махаловке крокодиле оказалась фейком
В Сети появились сообщения о том, что в Малаховке якобы поймали крокодила. Рептилию доставили в зоопарк, где о ней позаботятся специалисты. 360.ru проверил эту информацию.
Фейк
Новости о крокодиле, пойманном в городском округе Люберцы, распространились в Сети 1 апреля. Рептилию якобы обнаружили в одном из водоемов Малаховки.
В качестве доказательства авторы сообщений представили видео с работниками в оранжевых жилетах, которые пытались извлечь пресмыкающееся из воды.
Правда
СМИ и интернет-пользователи сошлись во мнении, что новость — первоапрельская шутка. Во-первых, никаких официальных сообщений от полиции и властей Люберец не поступало.
Вопросы также вызвало само видео — оно существует в единственном экземпляре и длится несколько секунд, в течение которых идет смена планов. В таком коротком ролике рядом с рабочими фигурируют три разных авто. Каждый раз — не более одной машины в кадре.
Кроме того, крокодилы относятся к особо опасным хищникам, и на их отлов отправили бы не специалистов ЖКХ, а спасателей, зоологов, ветеринаров и медиков с привлечением полиции. Судя по кадрам, ситуация не вызвала интереса даже у местных жителей, хотя наблюдателей должно было быть много.
В Люберцах 1 апреля воздух прогрелся до +7…+15 градусов — для теплолюбивых рептилий это крайне некомфортная температура, хотя так можно было бы объяснить полуанабиотическое состояние крокодила и отсутствие попыток сопротивления с его стороны.
Но даже при этом на берегу практически нет следов волочения туши пресмыкающегося, тогда как его размеры в сравнении с рядом стоящими авто явно превышают 4-4,5 метра. При таких габаритах животное может весить 300 килограммов и более.
Самую раннюю публикацию с крокодилом опубликовал Telegram-канал «Малаховка в объективе». Его можно считать первоисточником ролика — на это указывает комментарий автора: «Да уж, даже на ТВ попало. Знал бы, покачественнее сделал. А то по дороге на работу в электричке стоя слепил спонтанно, вспомнив, что сегодня 1 апреля».
Оригинальный пост с видео сразу отметили хештегом #первоеапреля. Ролик с крокодилом в Подмосковье можно причислить к продукту одного из ИИ-сервисов.
Таким образом, информация о пойманном в Малаховке крокодиле оказалась недостоверной.
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