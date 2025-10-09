Фейк: у Пенсионного фонда не хватит денег на выплату пенсий

В Сети появились слухи, что Пенсионный фонд России столкнется с дефицитом в 780 миллиардов рублей уже в 2025 году, в связи с чем средств на выплаты пенсий не будет. Однако ничего общего с действительностью они не имеют.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространили информацию, что якобы в следующем году дефицит бюджета Пенсионного фонда России может достичь 780 миллиардов рублей, которых хватит только на 70% пенсионных выплат.

Для покрытия недостачи рассматривают отмену льгот по страховым взносам для малого бизнеса и введение сбора на медстрахование с безработных, утверждают распространители сообщений.

Правда

На самом деле эти слухи недостоверны. В Минфине объясняли, что ежегодное прогнозирование дефицита бюджета является стандартной плановой процедурой и все расчеты ведутся на основе этих данных. Текущий недостаток средств, как и ранее, покрывается за счет переходящих остатков прошлых лет.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб также опровергла сообщения о дефиците в 780 миллиардов рублей, прогнозируемом на 2025 год.

«Это преувеличение снижения доходов. Мы должны помнить, что остались резервы фонда по состоянию на 2026 год. Кроме того, запланированный бюджет полностью учитывает обязательства по пенсионному страхованию и собственными доходами также может закрыть эту статью», — отмечала она.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров охарактеризовал подобные заявления как провокационные. По его словам, технически невозможно, чтобы деньги в Пенсионном фонде закончились.

«У нас Пенсионный фонд финансируется как самими будущими пенсионерами, так и бюджетом, который дополняет необходимое количество денег, чтобы все получали пенсию в соответствии с установленным законом порядком. Это приоритет для бюджета, самый главный. Да, могут быть проблемы с другими его статьями, потому что есть дефицит, но никак не со статьями, касающимися выплат пенсионерам», — заявлял парламентарий.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.