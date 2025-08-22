Фейк: с 1 сентября счета россиян начнут массово блокировать

С 1 сентября 2025 года якобы начнется массовая блокировка счетов россиян. Следователи и дознаватели смогут замораживать на срок до 10 дней счета при подозрении в противоправных действиях. Подробности выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась информация, что с 1 сентября 2025 года банки, а также сотрудники правоохранительных органов смогут без решения суда блокировать подозрительные переводы. Авторы постов и материалов утверждают, что под угрозой находятся все переводы, в частности, самому себе.

Что бросается в глаза, так это реклама услуг или вебинаров, связанных с тематикой финансов. Авторы некоторых постов даже не скрывают, что это реклама, размещая идентификационные данные. Однако стоит знать, что повод для рекламы и аргументация не совсем соотносится с реальностью.

Правда

Действительно, 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, с начала осени следователи получат возможность блокировать счета.

Касаться это будет только фигурантов уголовных дел. К примеру, если раньше при подозрении на мошенничество или незаконное обогащение правоохранители обязаны были проделать большой объем бумажной работы и донести документы до суда, дождаться решения, то с новыми поправками следователи или дознаватели будут иметь возможность и право приостановить операции с деньгами, в том числе электронными или внесенными в качестве аванса за услуги связи. Отпадает риск миграции денег с обнаруженных счетов и запутывания следствия.

Блокировка счетов следователями разрешается на срок до 10 суток, причем в целях именно «последующего решения вопроса о наложении на них ареста». Заморозку счета следователь может провести только с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель — с согласия прокурора.

Стоит отметить, что блокировка будет действовать не на все средства, а лишь на суммы, которые вызывают подозрения в том, что они получены преступным путем. Банки и операторы связи на постановления следователя или дознавателя будут обязаны реагировать мгновенно. Если за 10 суток следователи не докажут незаконность происхождения средств, ограничения снимаются.

В Госдуме также опровергли ужесточение контроля за переводами физлиц. Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в комментарии «Российской газете» заявил, что заявления о том, что «с 1 сентября начнут отслеживать все переводы», не имеют под собой почвы.

Новые правила направлены исключительно на борьбу с преступными схемами, а для рядовых граждан ничего не меняется: переводы друзьям, родственникам или платежи за покупки в интернете остаются такой же обычной частью жизни, как и раньше. Парламентарий подчеркнул, что новая мера направлена на то, чтобы быстрее перекрывать финансовые каналы мошенников, которые за считанные часы успевают вывести деньги десятков обманутых людей. Никакого «тотального контроля» или повального мониторинга переводов здесь нет: речь именно о точечной реакции правоохранительных органов.

Таким образом, информация о грядущей массовой блокировке счетов россиян с 1 сентября 2025 года не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.