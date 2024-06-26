Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

В Сети появилась информация о том, что Социальный фонд России (бывший ПФ) якобы оказался финансовой пирамидой. 360.ru опроверг эту информацию.

Фейк

В Сети распространили посты, согласно которым СФР — это якобы финансовая пирамида. В качестве доказательства использовали следующие тезисы:

— мужчина за стаж в 45 лет принесет в Пенсионный фонд более 4,3 миллиона рублей;

— средняя продолжительность жизни мужчины — 67 лет;

— за два года пенсии мужчина получит чуть больше 300 тысяч рублей;

— около четырех миллионов рублей, которые выплачивал человек, будут отчуждены неизвестно в чью пользу;

Правда

Стоит понимать, что выплаты нынешних пенсионеров отчасти финансируют за счет пенсионных выплат ныне работающего населения. Выплаты тем, кто выйдет на заслуженный отдых через 20 лет, так же частично профинансируют те, кто будет работать через 20 лет. Так работает пенсионная система практически по всему миру. Тезис о том, что деньги отчуждаются, не имеет оснований.

Вопросы пенсионного обеспечения тесно связаны с демографией. В России над этим активно работают. При этом в странах, где население быстро стареет (Япония, Китай, государства ЕС), проблема пенсионного обеспечения приобретает черты кризиса.

Выплаты в пользу нынешних пенсионеров — часть социальной ответственности общества. Все это облекается в обертку под названием налоги, поэтому мало кто знает, как это работает.

Если говорить по тезисам, то для поста взяли среднюю продолжительность жизни мужчин в 67 лет. Но есть те, кто умирает в 34 года, и те, кто справит 100-летний юбилей. Поэтому есть смысл говорить о тех, кто дожил до пенсионного возраста.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, опубликованному в июле 2018 года, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 60 лет, превышала 16 лет. Это уже существенно выше тех 67 лет, о которых заявили авторы поста.

Для женщин показатель еще выше. Таким образом, тезис о продолжительности жизни в 67 лет нивелируется, а вместе с ним и тезис о количестве лет на пенсии. Стоит напомнить, что по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни составила 74 года, к 2030-му показатель хотят довести до 78 лет, а к 2036-му — до 81 года.

Государство ежегодно дофинансирует СФР для исправной выплаты пенсий. В 2023 году сумма поддержки составила примерно три триллиона рублей. В противном случае пенсии пришлось бы урезать на четверть.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.