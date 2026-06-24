Фейк: с 1 июля начнутся рейды квартир для выявления незаконных перепланировок

В Сети стали появляться сообщения о том, что в России с 1 июля массово начнут проводить рейды квартир. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях распространились посты о массовых рейдах, целью которых станет выявление незаконных перепланировок квартир. В ряде телеграм-каналов написали, что такие проверки активно начнут проводиться с 1 июля.

Авторы сообщений уточнили, что проверочные мероприятия связаны с ужесточением требований к переустройству. По их словам, государство переходит от реагирования на жалобы соседей к проактивному поиску нарушений с помощью цифровых технологий и анализа больших данных (Big Data).

В связи с этим государственные структуры якобы начнут сверять фактическое состояние квартир с данными БТИ (бюро технической инвентаризации) и ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) в автоматическом режиме. Если в алгоритме возникнут расхождения, то к собственнику приедет инспекция, которая выпишет огромные штрафы, запретит продавать или обменивать жилье.

Также владельцу могут вручить судебное предписание вернуть квартиру в исходное состояние за свой счет.

Правда

На самом деле массовые проверки квартир устраиваться не будут. Согласно статье 25 Конституции России, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в ситуациях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

В соответствии со статьей Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» правоохранители могут зайти в дом только в ряде нескольких случаев.

Спасти жизнь граждан или их имущество; Обеспечить общественный порядок при чрезвычайных ситуациях и массовых беспорядках; Пресечь преступление по горячим следам и задержать подозреваемых; Установить обстоятельства несчастного случая.

Данный перечень является исчерпывающим.

Согласно статье Федерального закона № 248-ФЗ, жилые помещения граждан не являются объектами контроля, а сами граждане не являются контролируемыми лицами.

Контрольные визиты могут осуществляться только как исключение на основании Конституции России и строго в рамках внеплановых мероприятий при наличии веских оснований.

Проверки могут организовать при выявлении нарушений и несоответствий в ЕГРН и бюро БТИ, а также по факту обращения граждан, управляющих или специализированных организаций, органов исполнительной власти.

Сообщения о массовых рейдах по квартирам для выявления незаконных перепланировок уже опровергла Мосжилинспекция.

Надзорное ведомство уточнило, что информация об ужесточении требований к переустройству жилья не соответствует действительности. По его данным, в Жилищный кодекс и другие нормативно-правовые акты не вносились законодательные изменения.

В Москве процесс регламентируется принятым еще в 2011 году постановлением правительства города «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах». Никакие изменения в этот документ не вносились.

В Мосжилинспекции добавили, что инициаторами проверок могут стать сами граждане, а также управляющие компании и органы исполнительной власти

При этом контрольно-надзорные мероприятия проводятся специалистами ведомства по факту обращения, а также в рамках предоставления госуслуги по согласованию ранее выполненных работ. Таким образом, сообщения о массовых проверках квартир оказались фейком.