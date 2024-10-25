Фейк: россиянам пообещали новые выплаты для пенсионеров, малоимущих и детей

В России якобы начали принимать заявления на региональные денежные выплаты на каждого ребенка до 18 лет, малоимущим бездетным семьям и пенсионерам. Информация об этом не соответствует действительности.

Фейк

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, 22 октября начали прием заявлений на региональную денежную выплату в размере 24 550 рублей на каждого ребенка до 18 лет и малоимущим бездетным семьям, а также россиянам пенсионного и предпенсионного возраста до 41 000 рублей. Об этом якобы сообщили в МФЦ и Пенсионном фонде России.

Правда

На самом деле это очередной вброс дезинформации, которую публикуют в последнее время в региональных пабликах. Ни о каких выплатах подобного рода речь не идет. Причем текст и цифры в материалах идентичны. Во всех случаях региональные органы власти опубликовали опровержения.

Например, МФЦ ЛНР опубликовало заявление о фейке в собственном официальном канале в Telegram

«МФЦ ЛНР не ведет прием заявлений на выплаты, о существовании которых пишут неофициальные источники», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, отдельно Пенсионного фонда не существует. С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил ПФР и Фонд социального страхования.

Что касается указа президента от 10 октября, который упоминают в публикациях, то на официальном интернет-портале правовой информации никаких упоминаний о нем нет, поскольку он попросту не существует.

Таким образом, информация о том, что в соответствии с указом президента России 22 октября начинается прием заявлений на региональную денежную выплату в размере 24 550 рублей на каждого ребенка до 18 лет, бездетным малоимущим семьям и россиянам пенсионного и предпенсионного возраста до 41 000 рублей, недостоверна. В действительности это очередная волна дезинформации, не имеющая отношения к реальности. Никаких подобных выплат не существует. Документы, приведенные в сообщении, не принимались, не подписывались президентом и отсутствуют в соответствующих реестрах.

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